Guy Savoy et Michel Sarran moins brillants cette année au Guide Michelin

Strasbourg accueillait lundi la divulgation du Guide Michelin 2023 avec sa pluie de nouvelles étoiles mais aussi de déceptions. Comme celle de Michel Sarran. Figure de Top Chef, le chef a perdu une de ses deux étoiles à Toulouse et cela lui reste en travers de la gorge comme il l’a déjà confié. Même sanction pour L’Alpaga à Megève et Jean-Luc Tartarin au Havre. Consternation également pour Guy Savoy, l’un des chefs les plus réputés au monde qui perd sa troisième étoile pour son restaurant parisien sur les quais de Seine, et celui de Christopher Coutanceau à La Rochelle, tous les deux rétrogradés à une seule étoile...