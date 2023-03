Un “Kurios” Cirque du Soleil (sous Grand Chapiteau) débarque cet été en Belgique

”Le Cirque du Soleil est fier d’annoncer l’arrivée d’une de ses productions les plus acclamées par la critique : KURIOS – Cabinet des curiosités, apprend-on par communiqué. Ce nouveau spectacle, qui n’a jamais été joué en Belgique, vient de battre des records de fréquentation au Royal Albert Hall à Londres où il a été présenté en première européenne. Après six ans d’absence, le public belge est invité à retrouver l’emblématique Grand Chapiteau du Cirque du Soleil pour un moment d’évasion dans le monde extraordinaire de KURIOS – Cabinet des curiosités, un spectacle qui revisite de manière inédite le style qui a fait la réputation du Cirque du Soleil en associant des numéros circassiens époustouflants à un univers ' steampunk' ébouriffant qui évolue entre poésie, art et humour.”

Présenté pour la première fois à Montréal en 2014, KURIOS a déjà séduit plus de 4,5 millions de spectateurs dans 30 villes du monde entier avec plus de 2.000 représentations données par sa troupe composée de 49 artistes. Et dont voici le synopsis : “Dans un passé décalé et pourtant familier, dans un lieu où le merveilleux se révèle à nous, un Chercheur découvre que c’est en fermant les yeux que l’inaccessible cesse de l’être. Dans son cabinet de curiosités, le Chercheur est persuadé qu’il existe un monde dissimulé, invisible, où sommeillent les idées les plus folles et les rêves les plus grandioses. Des personnages d’un autre monde débarquent soudain dans son univers fabriqué de bric et de broc. Ces êtres curieux et bienveillants bouleverseront son quotidien en y insufflant un soupçon de poésie et une dose d’humour afin d’éveiller son imagination. C’est alors que les curiosités qui peuplent son cabinet prendront vie une à une sous ses yeux. Et s’il suffisait d’un brin de curiosité et d’imagination pour accéder au merveilleux ?”

À partir de ce 7 mars, les billets pour les représentations à Knokke et Bruxelles sont disponibles pour les membres du Club Cirque. Pour une inscription simple et gratuite, rendez-vous sur clubcirque.com. Quant à l’ouverture de la billetterie générale (tickets à partir de 39 euros), elle est prévue ce vendredi 10 mars à 10h00 exclusivement via www.cirquedusoleil.com/kurios.

Dans Kurios, un chercheur découvre que c’est en fermant les yeux que l’inaccessible cesse de l’être. ©Martin Girard