Zidani sur la journée des droits des femmes : “Des hommes ont un peu peur aujourd’hui”

À lire aussi

Quelle est votre position sur cette journée du droit des femmes justement ?

”C’est quand même important et une question vraiment essentielle qui est au cœur de beaucoup de problèmes de manière internationale. Ce sont souvent les femmes qui payent, même encore dernièrement. Il y a beaucoup de choses à faire aussi au niveau du droit des hommes de manière générale. Mais la femme reste toujours quand même très minorisée. Je crois que la question des salaires est occupée un petit peu à se régler. En tout cas en Belgique. Et justement, Mamie Georgette est un personnage que j’affectionne particulièrement car c’est un hommage aux seniors. C’est aussi dans ce cadre-là que le spectacle s’était mis en place dans le cadre du Covid. Mais c’est aussi une dame senior qui n’est pas si loin de ce que nous, on connaît. En Belgique, par exemple, il a fallu attendre jusqu'en 1978 avant qu’une femme puisse ouvrir un compte en banque sans l’autorisation de son mari… Ce n’est quand même pas si lointain en fait hein ? C’est donc un personnage qui fait les liens avec la vie d’aujourd’hui vu qu’elle déconfine depuis la mort de son mari. Elle ne savait pas qu’une autre vie lui était possible et elle le découvre à la mort de son mari. Elle revit. Mais le show n’est pas moralisateur non plus et est pour tout public.”

Malheureusement, il faut être un peu radicale pour que les choses passent. D'où des féministes parfois dures mais elles n'ont pas le choix!"

La journée de la femme ne devrait-elle pas avoir lieu tous les jours ?

”Si mais, en même temps, c’est aussi parce qu’il y a beaucoup de causes et de toutes sortes que cette journée existe. Elles sont toutes bonnes à prendre. Il est vrai que certains hommes disent maintenant, alors que cela fait des siècles que ce sont eux qui sont mis en avant : 'On ne fait jamais une journée des hommes'. Ce qui démontre qu’il y a aussi des hommes qui ont un peu peur aujourd’hui car il existe aussi un déchaînement avec des féministes beaucoup plus radicales. Il y a donc parfois des hommes qui ont un peu peur. Surtout en humour, je connais des hommes qui n’osent plus rien dire et ne savent plus ce qu’ils doivent ou peuvent dire… La différence avec eux, c’est que moi, en personnage, je peux tout dire. Cela permet plus de liberté que quand c’est au premier degré.”

À lire aussi

Y aurait-il eu des abus de la part des mouvements féministes depuis l’avènement de Metoo ?

”Il y en aura toujours… À un moment donné, quand on défend une cause, obligatoirement, il y faut des personnes un peu plus radicales pour trouver un certain équilibre. Si on part tout de suite dans quelque chose d’équilibre, cela ne porte pas ses fruits. Malheureusement, il faut être un peu radicale pour que les choses passent. Rappelons qu’aujourd’hui, malheureusement, certaines personnes voire partis politiques remettent encore en cause l’avortement ! Normalement, ce sont des acquis. C’est quand même très important de continuer le combat. L’historienne et féministe Sylvie Lausberg, la politique belge Fatiha Saïdi ou encore Ariane Dierickx, directrice de l’ASBL “L’îlot” (qui vient en aide aux sans-abri), ce sont mes héroïnes car elles se battent corps et âme. De vraies combattantes ! Car de manière générale, c’est toujours la femme qui reste le plus souvent seule avec les enfants. Ce sont celles abandonnées par leur mari qui payent car pas toujours de pension alimentaire. Il faut donc que des combats restent. C’est la raison pour laquelle certaines de nos féministes apparaissent dures et radicales. Je crois simplement qu’elles n’ont pas le choix. Comme elles connaissent beaucoup de dossiers, elles finissent par le devenir.”

Zidani en Mamie Georgette, drôle de veuve qui redécouvre la vie depuis qu'elle déconfine suite à la mort de son mari. ©Moulaert