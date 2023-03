Producteur et présentateur de “Rendez-vous avec X”, la légendaire émission de France Inter, Patrick Pesnot est mort

C’est une grande voix de la radio qui s’est éteinte lundi a-t-on appris mardi. Patrick Pesnot, journaliste et romancier est mort à l’âge de 79 ans. Il avait commencé sa carrière à l’ORTF comme reporter avant de devenir journaliste indépendant. Il avait notamment couvert pour la radio RTL, les événements de mai 1968. Mais c’est surtout Rendez-vous avec X, l’émission radio qu’il présentait et produisait le samedi sur France Inter, de 13 h 20 à 14 heures, entre 1997 et 2015, qui reste dans les mémoires. Par sa longévité certainement, 18 ans à l’antenne, mais aussi par son concept.