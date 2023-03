Cristiana Reali en Simone Veil: "Même les gens de sa famille disent que je lui ressemble"

Résultat ? Cristiana Reali a déjà entamé sa deuxième tournée avec cette pièce, a été nominé aux Molières et tourne en 2023 entre la France, la Belgique et même les États-Unis ! "C'est une tournée internationale, admet la comédienne de 58 ans et ex-compagne de Francis Huster. "Et j'aime beaucoup la Belgique, c'est un vrai public de théâtre. Dès que j'ai commencé à faire des spectacles, c'était un peu la cerise sur le gâteau d'aller à Bruxelles. Ce n'était pas une vraie tournée s'il n'y avait pas de passage en Belgique (sourire) !"

Par la voix et la gestuelle, Christiana Reali incarne Simone Veil, évoquant ses combats (droit à l’avortement, conditions en prison, émancipation…) sans occulter ses travers… ©Jean-Paul Loyer

Incarner une icône comme Simone Veil : sacré challenge. L’aviez-vous rencontré ?

"Je l’avais croisée plusieurs fois à des cérémonies, mais pas rencontrée dans le sens 'discuté avec elle'. Je n’ai pas eu l’opportunité. J’aurais adoré, mais je n’avais pas besoin de cela. Le livre fait entre 300 et 400 pages, mais je n’en reprends que 80 au théâtre. Je me suis dit : je vais faire la Simone Veil dont j’ai envie. Je pense que chacun a sa Simone Veil. D’autres auraient peut-être fait d’autres choix. En une heure et quart, j’ai envie de montrer les détails de sa vie qui ont fait qu’elle a fait ces combats-là. J’en ai choisi trois surtout comme le traumatisme de la Shoah, le parlement européen et le féminisme. Il fallait faire des choix, tout en parlant d’elle, sa famille, l’avortement et la prison lorsqu’elle était dans l’administration pénitentiaire."

Des combats qui vous parlent, aussi, personnellement ?

"Oui. C’est pour cela que je les ai choisis parce que cela résonne encore avec aujourd’hui. Le succès de la pièce est malgré moi. L’engouement fut fort au moment du début de la guerre en Ukraine par exemple. Ou cette histoire d’Éric Zemmour qui avait fait polémique en disant que Pétain avait sauvé des Juifs. Or, dans le texte de Simone, elle dit que son père faisait confiance à Pétain en disant que : tant qu’il y a Pétain, il ne peut rien nous arriver. Bref, oui, il y a toujours une résonance avec aujourd’hui."

Un peu comme vos origines en ces temps de montées des extrêmes au Brésil…

"Oui, en effet… comme l’antisémitisme, la violence, l’avortement ou encore le féminisme souvent critiqué de nos jours, car jugé trop agressif. Et puis, la paix, surtout, aussi. Quand Simone parle de réconciliation, elle n’avait pas de la haine envers les Allemands parce qu’il ne faut pas avoir ce désir de revanche tout le temps. Elle disait que le seul moyen d’éviter la troisième guerre est de se réconcilier."

Jouer une femme engagée vous donnerait-il l’envie de vous engager en politique ?

"Alors non, la politique ne me donne pas envie du tout. Par contre, j’ai plus envie de m’engager à mon niveau à moi, en choisissant des textes un peu fort. On sent que les gens ne se lèvent pas pour moi, mais pour ce qu’elle a dit dans ce texte. Je sens que mon engagement est de véhiculer des paroles importantes. Comme elle dit, elle n’est pas militante dans le tempérament, mais elle est pour le combat et les choses qui avancent pour les femmes. Chacun de nous s’engage dans ce qu’il croit utile. Et moi, j’aime les gens qui savent bien en parler."

Et votre ressemblance physique, sur scène, est assez bluffante !

"Les gens disent beaucoup que je lui ressemble même dans la vie oui… Il se passe un truc très spécial comme une illusion d’optique. Je suis moi-même étonnée. Même les gens de sa famille, venus voir la pièce, sont bluffés et me disent : tu fumes comme elle, tu l’éteins comme elle et tu bouges comme elle, alors que je ne l’ai jamais vue faire ça. Elle est connue pour être statique et quand, elle est filmée à la télé, c’est un gros plan. Je n’explique donc pas cette ressemblance. On n’en fera pas un film pour autant, je pense car il y en a déjà eu un… Par contre, cette pièce, je peux la jouer dix ans ! Enfin, je ne sais pas si je le ferais quand même (sourire)."