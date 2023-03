Marc-Antoine Le Bret, imitateur, ex-Guignols : “Certaines stars n’aiment pas que je les imite”

Comment l’imitateur de 37 ans fait-il en spectacle alors ? “C’est différent, précise celui qui est passé dans les Grosses Têtes chez Laurent Ruquier récemment. Ma mère est toujours étonnée d’ailleurs : 'mon fils n’arrivait pas à retenir une leçon étant plus jeune et, maintenant, il retient un spectacle en entier !' Je fais avec, c’est tout. Mais, au départ, c’est dur pour apprendre les textes. Aux études, j’étais en échec scolaire car je ne m’y intéressais pas du tout. Je n’écoutais pas, je n’y arrivais pas, à part quelques exceptions. Pour la scène, je me suis toujours concentré et là, j’ai appris des choses par la volonté et l’envie tout simplement.”

L’imitation serait-elle un moyen de dire tout ce dont on a envie en se cachant derrière un personnage ?

”Ça dépend quoi. Mais, par rapport à un sketch d’humour, oui. Si j’imite un personnage, je vais forcément être en phase avec ce que le personnage raconte dans la vie. Si je fais un truc complètement opposé, après, rien ne m’empêche de me foutre de la gueule du personnage sur ce qu’il fait !”

Ce qui permet de ne pas avoir de limite ou l’autocensure existe quand même ?

”Il y a toujours des limites car, déjà, il y a la limite d’être drôle ou pas. Et, surtout, que cela ne soit pas forcément blessant vis-à-vis de quelqu’un ou d’une communauté. C’est juste ça… Ce n’est pas forcément de faire attention à ce qu’on dit qui peut être mal interprété, c’est surtout de se dire : est-ce que cela a du sens ce que je dis ?”

"Des personnages qui sont sur le devant de la scène, connus et donc publics, je m’en fiche de le critiquer."

La caricature permet-elle plus cet aspect-là ?

”Oui. Quand on caricature, on va toujours en rajouter et pousser le trait. Après, savoir si on est menaçant ou pas… Je pars du principe que, sur certains personnages que je vais critiquer, s’ils sont sur le devant de la scène, qu’ils sont connus et donc des personnages publics, je m’en fiche de le critiquer. Je ne suis donc pas du tout dans le fait de savoir si je blesse des gens ou pas dans ce cas-là. La vie de ce genre de personnes, je m’en fiche un peu.”

Des stars vous ont-elles déjà menacé ?

”Non et je n’ai jamais été attaqué en justice non plus mais j’aimerais bien : cela me ferait de la pub (sourire) ! Non mais, maintenant, je sais qu’il y en a qui n’aime pas trop… mais je ne donnerai pas de noms. Cela doit être compliqué aussi d’entendre sa voix… Je me mets parfois à leur place. Je ne sais pas quelle réaction j’aurais si quelqu’un m’imitait. Enfin, libre droit à eux de dire quelque chose.”

Vous n’avez jamais compté le nombre de voix que vous imitez. Mais certaines vous résistent-elles encore ?

”Évidemment. Les voix de femmes sont toujours les plus difficiles, d’autant plus qu’elles se font de plus en plus présentes dans les médias. Ce qui est une bonne chose que ce soit en train de changer d’ailleurs. Mais elles sont plus difficiles à imiter, il faut l’admettre.”

Avez-vous une technique spéciale ?

”Je n’ai pas de secret. J’écoute une vidéo, je l’écoute plusieurs fois et, après, je reproduis la voix. C’est juste une méthode d’entraînement, il n’y a pas de recette miracle. Juste écouter et reproduire.”

Et avoir une hygiène de vie infaillible…

”En effet, il faut protéger sa voix. Mais déjà, je bois très peu. Seulement en vacances. Je ne me fume pas non plus. On essaye de se préserver au max. On peut vite tomber dans ce genre de travers dans le showbiz, qui rassemble pas mal de gens qui ont des failles, mais cela dépend juste de son entourage.”

Imitez-vous aussi à la maison, avec votre fille ?

”Non, pas vraiment. Je le fais parfois quand je lis un livre, avec des intonations différentes en fonction des personnages… Ah mais si ! J’ai fait Mickey l’autre jour et les Simpsons aussi. Elle rigolait bien (sourire) !”