Zidani inaugure un nouveau café-théâtre intimiste ce jeudi à Waterloo

”Ne pas se rendre au théâtre, c’est comme faire sa toilette sans miroir”, disait ainsi le philosophe allemand Arthur Schopenhauer, cité par ce nouveau lieu, La Cantatrice Chauve, qui vient de naître en plein centre de Waterloo. Et c’est l’artiste Zidani, avec son show déjanté et féministe Mamie Georgette en mode stand-up, qui ouvre le bal ce jeudi 30 mars (infos et réservations sur www.lacantatricechauve.com) pour la saison 2023.