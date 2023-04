Sébastien Desclée devient le nouveau directeur général d’IPM Group

Sébastien Desclée, après ses études d’économie et de gestion à l’UCL, rejoint Procter&Gamble où, pendant 7 ans, il exerce successivement des responsabilités financières et de marketing. En 2007, sa carrière l’amène à occuper la direction générale de l’agence Publicis, où il est confronté aux enjeux de repositionnement stratégique du monde en pleine mutation de la communication. En 2011, ses responsabilités s’élargissent. Il devient le CEO de l’ensemble consolidé Publicis et Duval Guillaume.

Deux ans plus tard, il intègre un groupe américain de communication, FCB (Interpublic), où, en tant que président International&Alliances, il est amené à gérer un réseau de 70 bureaux répartis sur les cinq continents. Depuis 2021, Sébastien Desclée est le CEO de FCB en Nouvelle-Zélande, responsabilité complétée en 2022 avec la coordination des relations entre les 60 bureaux franchisés à travers le monde du groupe. Il se dit aujourd’hui “très enthousiaste de rejoindre un groupe engagé dans une profonde transformation numérique avec des marques de presse iconiques”. Pour François le Hodey, CEO d’IPM Group, “Sébastien coche toutes les cases, il a une grande connaissance des médias digitaux, c’est un leader charismatique et il a une solide expérience de gestionnaire”.