Montreux, le plus grand festival du rire du monde, caste en Belgique

”Parmi tous les humoristes qui se seront inscrits, nous en sélectionnerons 10 qui participeront au casting”, apprend-on. Le MC de la soirée sera d’ailleurs une humoriste bien de chez nous, Manon Lepomme, qui fera également un sketch de 7 minutes. Les détails pour l’inscription ? “Pour tenter votre chance, envoyez votre sketch d’une durée de 7 à 8 minutes à : mon1ermontreuxBelgique@montreuxcomedy.com. L’enregistrement doit être récent (moins de 6 mois), être effectué sur une scène et en public. Indiquez vos coordonnées (nom, prénom, date de naissance, n° de gsm, adresse mail).” Quant à la clôture des inscriptions, elle est fixée au 8 mai 2023 à minuit. Les humoristes sélectionnés pour la soirée au Kings Of Comedy Club seront avertis le 18 mai au plus tard. Bonne chance à tous !