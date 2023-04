"Playboy" jubile: Marlène Schiappa dope les ventes du magazine de charme comme jamais

La demande a été telle que Playboy en a réimprimé 60 000 de plus. Ils seront disponibles ce jeudi. Habituellement, le magazine se vend 30 000 exemplaires par numéro en France selon les dires du directeur de la rédaction, Jean-Christophe Florentin. Impossible de le vérifier, la revue a été exclue de l’organisme certificateur du marché depuis près de 20 ans. Cependant, si ces ventes venaient à être exactes, en une édition, le trimestriel relancé en août 2020 a fait mieux que son chiffre annuel ! De quoi faire rêver tous les patrons de presse.

Jean-Christophe Florentin savoure en tout cas son succès. Il a qualifié Élisabeth Borne de meilleure attachée de presse de son magazine. La Première ministre avait en effet fait savoir que la présence de sa secrétaire d’État en Une et dans les pages de la publication n’était “pas du tout appropriée, à plus forte raison dans la période actuelle”. Elle faisait allusion au climat tendu qui agite la France en ce moment avec la crise et le débat sur la réforme des retraites du président Emmanuel Macron.