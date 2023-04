Un musée d’art contemporain propose une visite exclusivement réservée… aux personnes nues

”Notre idée est d’interroger la question du corps dans l’espace, de voir comment un corps interagit face à d’autres corps”, a expliqué le MAC Lyon à nos confrères du Figaro. Le musée d’art contemporain lyonnais propose d’ailleurs trois expositions autour de cette thématique du corps.

”C’est intéressant de vivre une expo totalement nu. Cela nous renvoie à notre propre perception de nous-même, sans artifice social”, a expliqué de son côté Frédéric Martin, président de la Fédération de Naturisme Rhône Alpes, rappelant qu’une première visite réservée aux naturistes avait déjà été organisée en mars 2022 à la Sucrière, un centre d’exposition bien connu par les Lyonnais. “Tous les gens présents ont été bluffés par la différence qu’il y a entre visiter l’exposition habillé ou nu”, précise Frédéric Martin.

Une initiative qui permet également de mettre en lumière le naturisme urbain, alors que cette pratique était, jusque-là plutôt cantonnée dans les espaces naturels, sur les plages et dans les forêts : “C’est vrai que dans le naturisme il y a la notion de nature, mais c’est surtout l’acceptation du corps et de soi dans l’environnement. Jusqu’à maintenant nous restions derrière nos hauts murs pour ne pas affoler la bonne société mais finalement on sort de nos remparts pour dire que la philosophie que l’on porte est très bien”, a conclu Frédéric Martin.

