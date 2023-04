Booba dénonce les influenceurs: justicier du Net ou flingueur compulsif ?

Dernières “victimes” en date : Dylan Thiry, ex-candidat de Koh-Lanta, l’aventurier aux mocassins Gucci à glands. Booba a dévoilé plusieurs enregistrements audio compromettants via Twitter. Ils totalisent plus de 10 millions de vues et mettent le Luxembourgeois en cause dans des affaires pour le moins scabreuses.

L’une d’elles concerne l’association Pour nos enfants, qu’il avait montée puis dissoute récemment. Il est question de grosses sommes d’argent (100 000 euros !) pour permettre à une ex-star de la téléréalité d’adopter un enfant en utilisant frauduleusement un passeport tout en empochant une coquette enveloppe sous prétexte de frais.

Un autre enregistrement évoque le sort des prostituées à Dubaï, là où il réside. Dylan Thiry déclare qu’il pourrait les sortir de cette situation en leur créant des comptes sur MYM, une plateforme pour adultes, tout en leur procurant facilement des centaines de milliers d’abonnés. De quoi rapporter 60 000 euros dont il reverserait 20 % aux femmes en question. Dans une interview avec un youtubeur, Dylan Thiry s’interroge : “[…] Je me suis posé la question d’être mac sur MYM. […] Du coup, je ne l’ai pas fait. Mais c’est quelque chose que j’ai pensé. C’est grave. […] Tu vois, je vendrais le corps des femmes en photos.”

Il est aussi question de racisme dans un autre enregistrement révélé par Booba et communiqué à la police de Dubaï.

”Vas-y à fond sur moi !”

Tout cela ne fait ni chaud ni froid à l’ex-aventurier de Koh-Lanta comme il le dit dans sa story Instagram où il apparaît tout sourire : “Je sais que je dors bien la nuit, écrit-il. […] Je préfère qu’il s’attaque à moi qu’à tous les autres (sic). Je suis ton homme. Laisse les mères de famille tranquilles, vas-y à fond sur moi !”

Le Parisien le rappelle : Booba et l’influenceur n’en sont pas à leur premier contentieux. Ils voulaient déjà s’affronter sur un ring ou un octogone voici quelques mois. Le journal indique aussi qu’à sa connaissance, aucune enquête n’a été ouverte sur les faits évoqués ci-dessus. Mais Dylan Thiry fait l’objet de cinq plaintes pour escroquerie et abus de confiance dans un autre dossier : des cagnottes destinées à des voyages humanitaires.

Booba est aussi prompt à dénoncer le fake dans la communication de ceux qu’il appelle les “influvoleurs”. Parmi ses autres cibles, une constellation de people issus de la téléréalité dont beaucoup sont installés à Dubaï. Parmi eux, Marc Blata et son épouse Nadé, Ayem Nour, Maevah Ghennam, Sarah Fraisou, Laurent Correia ou encore Laurent Billionaire récemment accusé de parader avec une prestigieuse voiture qui est en réalité un véhicule de location.

Mais sa cible de choix reste Magali Berdah, la patronne de Shauna Events, la plus importante agence de personnalités de la téléréalité en France. Après avoir été épinglée dans plusieurs tweets du Duc de Bourgogne, celle-ci a obtenu l’ouverture d’une enquête du Pôle national de lutte contre la haine en ligne et la fermeture des comptes Twitter et Instagram du rappeur. À son tour, il a répliqué en portant plainte contre Shauna Events et contre X avec l’ouverture d’une enquête pour “pratiques commerciales douteuses”.

Un reportage sur le business des influenceurs diffusé sur France 2 dans Complément d’enquête est venu mettre de l'huile sur le feu. Submergée par les messages de haine (appels au viol, au meurtre, à la décapitation), Magali Berdah a appelé la justice à la rescousse : “Est-ce qu’on peut se rendre compte qu’on est en train de mettre à mort une femme ?” La jeune femme a déposé plainte pour harcèlement contre ses détracteurs et contre Booba, qui n’a pas été inculpé et bénéficie du statut de témoin assisté, mais aussi contre Twitter accusé de complicité de harcèlement.

Depuis, Booba n’a pas cessé ses “piques” envers la papesse des influenceurs. La semaine dernière, il s’est moqué de son intervention sur RMC : “La tronche que tu tires quand la journaliste ose enfin parler du fait que tu es une criminelle récidiviste. C’est jouissif je kiff trop !”

En revanche, il clame son innocence concernant une sextape mettant supposément en scène la patronne de Shauna Events : “Et tu vas arrêter d’me saouler avec ton histoire de s** tape. Je n’ai jamais partagé de s** tape de toi. C’est pas de ma faute si les gens disent que c’est toi sur la photo.”

Une centaine de plaignants au moins

En début d’année, le collectif d’Aide aux victimes d’influenceurs (AVI), formé en juin 2022 dans la foulée des premières dénonciations de Booba et regroupant plus de 130 personnes, a indiqué avoir déposé deux plaintes visant des influenceurs français de la téléréalité pour “escroquerie en bande organisée et abus de confiance”. Il leur est reproché d’avoir usé de leur notoriété pour inciter à miser sur des marchés à risque et en avoir tiré des bénéfices considérables. Montant estimé du préjudice : plus de 6 millions d’euros.

Une autre plainte concerne Shauna Events, la société de la papesse des influenceurs, Magali Berdah.

La France compte 150 000 influenceurs répertoriés. La Répression des fraudes scrute leurs pratiques commerciales. Dans son dernier rapport, elle note que 60 % de ceux qu’elle a ciblés n’avaient pas respecté la réglementation sur la publicité ou les droits des consommateurs. Précisons toutefois qu’il n’y avait que 60 influenceurs et agences d’influence dans leur collimateur…

Si les règles de la publicité s’appliquent aux influenceurs et qu'un certificat de l’influence responsable a été créé voici deux ans, toujours en France, le gouvernement français a aussi décidé de prendre le taureau par les cornes. Il a lancé une concertation en début d’année visant à mieux encadrer le secteur. Une nouvelle réglementation est à l’étude. Il y a deux semaines, Magali Berdah, celle que Booba ne manque pas de cibler dans ses attaques, a été auditionnée par le Sénat. Elle a qualifié de “très bien” la proposition de loi étudiée. Elle plaide aussi pour l’instauration d’un code de bonne conduite et pour plus de formation chez les influenceurs.