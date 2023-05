Javier de "Koh-Lanta" à propos de la Fun Cup: "Koh-Lanta, à côté de ça, c’est pour les petits !”

"Je me suis un peu fait caca dessus je dois le dire… mais avec l’odeur de l’essence, ça camoufle (rires) !”

”Je suis chaude et super excitée”, balance d’emblée Shauna Dewit, benjamine de la journée – 24 ans – et novice de l’exercice. “Je vais me chier dessus hein, mais ça va être génial ! Moi, j’adore l’adrénaline, alors allons-y ! Je fais beaucoup de karting, mais là, c’est un autre level, je n’ai jamais fait. J’ai toujours rêvé de faire ça quand j’étais petite, car je voulais être championne de course. Je n’ai toujours pas le permis, mais peut-être que cela va me motiver du coup (sourire) !” Et en effet, c’était une expérience “incroyable” pour celle qui a dû relever le défi de réaliser une story Instagram pendant que Sarah Bovy pilotait à ses côtés. “Défi réussi, c’est génial ! En plus, elle ne m’a pas facilité la tâche en zigzaguant à gauche puis à droite. Je n’ai pas vomi, enfin pas encore, mais je me suis un peu fait caca dessus je dois le dire… Mais avec l’odeur de l’essence, ça camoufle (rires) !” Shauna Dewit l’avoue : “J’ai trouvé ma vocation, je veux y retourner ! Ça pouvait aller encore plus vite pour moi. Je me sens comme à la maison ici. Je n’en ai pas eu assez, je suis triste de descendre. Mais bon, maintenant, il faut passer le permis d’abord hein (sourire) !”

Shauna Dewit, en train de supporter ses camarades pilotes aux abords de la ligne droite. "Je fais beaucoup de karting, mais là, c’est un autre level, confesse l'influenceuse qui n'a toujours pas le permis. J’ai toujours rêvé de faire ça quand j’étais petite, car je voulais être championne de course." ©cameriere ennio

Mais vous êtes fous (du volant) ? Oh oui !

”J’ai le même sentiment qu’il y a quelques années, nous confie Benny B, en enfilant sa combinaison et son casque. J’ai fait un saut en parachute et, en fait, tout allait bien. Mais, au fur et à mesure que l’avion montait en altitude, il y avait un truc… et ici, je suis en train de ressentir la même chose.” Le rappeur belge et interprète du morceau culte “Mais vous êtes fous ?” se lance aussi – plus ou moins – pour la première fois sur une piste de course. Curieusement, il y a quelques mois, j’ai été invité au Mans avec un spécialiste du drift. Mais je pense qu’à côté de la pilote que l’on a aujourd’hui, cela était de la rigolade…” Serait-il fou ? “Oh oui ! Mais c’est à vivre ! Enfin, si je suis de retour… (sourire) !”

"Je préfère aller sur les poteaux, là au moins je me sens en sécurité!", plaisante Javier.

Après quelques tours de pistes qui lui ont donné des sueurs froides (voir notre vidéo sur dh.be), au tour de Javier, candidat belge emblématique de Koh-Lanta de monter à bord – et puis de prendre le volant – d’une Fun Cup pour la première fois. “J’ai très très peur, je vais y aller, mais je suis confiant, car la grande pro est avec nous. Et j’ai mon collier d’immunité au cas où !, plaisante-t-il avec ses camarades du jour, Benny B et Shauna. Rien que de voir le tableau de bord, j’ai déjà la frousse (sourire) !” Verdict après quelques tours de piste sur le circuit de Mettet alors que sa comparse des Traîtres sur RTL-TVi Shauna le taquine d’un “petit joueur Javier, t’es tout blanc !”? “Je suis encore choqué, j’ai besoin de redescendre, rétorque-t-il. Koh-Lanta, à côté de ça, c’est pour les petits ! Je préfère aller sur les poteaux, là au moins je me sens en sécurité (sourire) !”

Benny B, impressionné par l'exercice: "Ce que je viens de faire, copilote, n’est rien comparé à ce qui m’attend une fois au volant. Je suis en train de réfléchir mais je pense que je vais rentrer chez moi (sourire)!" ©cameriere ennio

Une porte ouverte à 120 km/h

”Mon but est de les mettre en confiance, explique Sara Bovy entre deux changements de passager au stand Kronos. Puis de montrer ce que la voiture a dans le ventre. Mais ils ont été studieux. Je leur ai dit : 'Si vous faites une erreur, ce n’est pas grave, mais, simplement, ne paniquez pas ! Soyez concentrés. Freinez, ralentissez la voiture, descendez de rapport et puis, seulement, tournez le volant quand vous arrivez à un virage. Il est important de faire les choses dans l’ordre. D’autant plus qu’avec les voitures autour, on s’emmêle les pinceaux. Il n’y a pas d’embrayage, tout se fait au pied droit.”

Grande fan de Javier de Koh-Lanta (Combat des héros et Malaisie), Sarah Bovy était fière d’avoir réussi l’exploit de “le faire taire pendant quelques minutes”, rigole-t-elle. Je pense que je ne l’ai jamais entendu aussi silencieux. C’est mon petit exploit personnel (sourire) !” Et la pilote belge ne croit pas si bien dire. ” Ce qui me fait très très peur aux premiers tours, explique Javier. C’est que Sarah me dit que là, elle avait à peine chauffé les pneus : 'Je prépare les freins, après je roulerai plus vite', me dit-elle. Mais je ne lui ai pas dit après, moi, je ne remonte pas hein ! C’est un Ovni. C’est impressionnant comment elle freine au tournant. Moi, je l’aurais déjà fait 400 mètres avant !” Et ce n’est pas tout… “À un moment donné, la portière s’est ouverte à 120 km/h et… elle l’a refermé… tranquillement.” Le stratège belge de Koh-Lanta est toutefois conscient d’avoir vécu “quelque chose d’exceptionnel”. “Le plus flippant effectivement ce sont les autres voitures, car on ne voit pas grand-chose dans les rétroviseurs. Je suis parti quelques fois en dérapage mais c’est un véritable monstre cette voiture.”

“Sur scène, j’ai le contrôle, ici pas du tout ! Une adrénaline totalement différente.”

Et ce n’est pas Benny B qui dira le contraire. “J’ai fait une grosse erreur, je lui dis texto : “Fais comme si je n’étais pas là et… je n’étais pas là. Je volais, je ne faisais rien, j’étais en apesanteur. Les rails de sécurité là, on les frôlait… c’est dingue, quelle puissance, quelle maîtrise, c’est un truc de folie !” Et de conclure : “On n’est rien, rien du tout, c’est incroyable. La vision 3D existe vraiment. C’est bien simple : à un moment, j’ai cru qu’on allait tourner à gauche et, en fait, tu tournes à droite. Ta vision part dans tous les sens.”

Le mot de la fin – ou du drapeau à damier c’est selon – ira à la pilote Sarah Bovy au sujet de ses élèves copilotes du jour. “Ils s’en sont bien sortis pour une première car ce n’est vraiment pas facile avec le trafic sur la piste. Ils m’ont fait un chouïa stresser (sourire) !”

Shauna Dewit, Javier et Benny B (de gauche à droite sur la photo) écoutent attentivement la pilote Sarah Bovy (à droite en rose aux côtés de Marc Van Dalen, organisateur des 25h Fun Cup) et l'alertent sur plusieurs aspects juste avant de monter à bord d'une Coccinelle de course. ©cameriere ennio

Javier, candidat belge emblématique de "Koh-Lanta", prêt à se lancer sur le bitume du circuit de Mettet avec la pilote Sarah Bovy. "J’ai pris deux-trois Pampers: mon slip est irrécupérable!" ©cameriere ennio

