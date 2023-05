BJ Scott au 5e “Rendez-vous de Ann et Muriel”

Au menu de cette soirée un peu spéciale et qui n’a lieu que quatre fois par an ? “Parler des passions qui nous portent.” Car selon Ann Vandenplas, chroniqueuse RTBF et LN24, et Muriel Lombaerts, attachée de presse spécialisée dans le vin et la gastronomie, “se passionner et avoir des passions est l’essence de notre existence”. Ou quand une chronique radio/télé devient live, sur un sujet de société, avec des participants qui peuvent échanger en direct avec les protagonistes invités et profiter aussi des quelques plaisirs gustatifs. “La vie n’est pas un long fleuve tranquille mais avoir des passions nous portent et rend les épreuves plus légères”, concluent-elles. Et ce n’est pas la chanteuse Bj Scott, à l’heure où les inscriptions à The Voice ont repris, qui dira le contraire. La coach emblématique du télécrochet belge est une passionnée de nature.

La DH avait d’ailleurs testé le 4e Rendez-vous d’Ann et Muriel (sur l’évolution de l’humour avec Richard Ruben et la découverte du domaine du Chenoy dans le Namurois), au cœur de la superbe brasserie art nouveau de Bruxelles, l’Ultieme Hallucinatie. Verdict ? Une sorte de café philosophique d’un nouveau genre. Pour un moment intime passionnant (40 personnes maximum) et aussi joyeux que savoureux. Bref, à déguster entre amis ou en famille… sans modération !