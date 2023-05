Même si le duo Thibaut Nève et Othmane Moumen (qui campe Lupin), qui a écrit la pièce, a imaginé un scénario totalement inédit pour cet Arsène Lupin au Théâtre Royal du Parc à Bruxelles. Pire ou mieux, le pitch étonne. A 40 balais, fini les vols, fini les acrobaties, fini les déguisements et fini les aventures féminines. Lupin veut vivre à la campagne, avec une seule femme et une existence tranquille, oisive et… ennuyeuse. Arsène Lupin met un terme à sa carrière. Quoique...

Othmane Moumen campe un bel Arsène Lupin ©DR

Heureusement, Arsène peut redevenir Lupin. A travers une véritable comédie menée à cent à l’heure, vous traversez des années folles (il y a même Joséphine Baker...) qui résonnent dans l’actualité de 2023. Les mouvements féministes (à leurs balbutiements à l’époque…), une grippe espagnole à peine digéré,… Et un Lupin qui se pose beaucoup de questions et est bousculé dans ses certitudes.

ça court, ça chante, ça se bat, ça secoue, ça s’embrasse, ça s’amuse.

Un pièce menée tambour battant avec un réel esprit de troupe, des salves d’humour et le sentiment d’assister en direct à un dessin animé humain.

La Cagliostro (Sarah Lefèvre) va faire basculer la pièce ©DR

A voir au Théâtre Royal du Parc jusqu’au 3 juin.

www.theatreduparc.be