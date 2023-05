On a vu le show inédit et sold out du Grand Cactus à Forest National: "Vous soulevez les foules en brassant du vent, on dirait Georges-Louis Bouchez!"

Des vannes, des personnages cultes et un essaim de David Jeanmotte

”Des gens voulaient venir rire ici à Forest, Jérôme de Warzée, balance James Deano, habitué à taquiner son boss. Mais ils sont plutôt face à Forest Gump !” Et d’ajouter : “Vous pourriez faire fureur dans la forêt, oui. Avec des écureuils comme spectateurs parce qu’ils aiment les glands !, mais pas à Forest.” L’autodérision du chef de bande, qui a produit et écrit ce spectacle inédit, fait encore mouche. Le fil rouge du show est que Jérôme doit être remplacé. Mais celui-ci n’hésite pas à tacler son acolyte à son tour : “Vous soulevez les foules en brassant du vent, on dirait Georges-Louis Bouchez !”

La suite est un enchaînement de vannes ou situations cocasses, de Madame Rigide (Martin Charlier) qui apparaît sur une chorégraphie culottée de Rihanna à la troisième jambe de JCVD en passant par les cascades de Belmondo (Kody dans ses œuvres). Mais aussi un essaim de David Jeanmotte sur une parodie d’élection de Miss Belgique. Six comédiens déguisés comme le relookeur font irruption (un moment déjà miss-thique !), tandis que Livia, Tamara et Isabelle incarnent des miss provinciales clichées. Ou encore un Luc Noël (Martin Charlier) d’un nouveau genre conseillant de “ne pas oublier d’astiquer vos courgettes” et les imitations toujours au diapason de Fabian Le Castel où Bruel en prend pour son grade (”J’adore fourrer… euh, Forest !”).

Bref, tous les personnages fétiches et à succès du Grand Cactus étaient là. Sans oublier ce sketch très drôle sur le roi Philippe et la reine Mathilde incarnés par Martin Charlier et Kody, avec leur fille la princesse Elisabeth interprétée par une Virginie Hocq chaude comme la braise. Entre éducation sexuelle et exorcisme, Babette sort même un pétard (joint) sur scène : “Mais, on n’est pas encore le 21 juillet, ma fille !”.

Un Fabrizio qui avait la (sac) banane !

Si Jérôme de Warzée se félicite d’avoir mis “8 ans pour faire Liege (lieu où se trouve le studio d’enregistrement du Grand Cactus)-Bruxelles (Forest National)”, qui correspond au nombre de saisons de l’émission à succès de la RTBF, Fabrizio -le personnage carolo, très porté sur la chose, incarné par Damien Gillard- a fait fureur en débarquant dans la capitale avec son désormais légendaire “Mes couilles ti !” (et dont les fans, après la sonnerie de GSM déjà disponible, pouvaient retrouver des tasses et des sacs avec sa phrase culte à la sortie). Son entrée de scène était irrésistible. Il a jugé les spectateurs dans la salle : “Toi, direct au parc à conteneurs”, “T’as une belle bouche, toi. J’en ferais un bien un collier pour ma bite !”…

Fabrizio était en fait heureux de retrouver quelques “amis consanguins” dans la salle. Le dernier sketch de la soirée, son mariage avec Stacy Star (alias Tamara Payne) par le Saint-Père de Warzée, restera sans doute aussi dans les annales. Un moment d’anthologie à retrouver le 8 juin sur Tipik, avec ce Fabrizio, un véritable phénomène carolo avec son accent, son sac banane en bandoulière et ses lunettes de soleil. Comme nous le confiait Jérôme de Warzée après l’apparition du Tifo du personnage dans le stade du pays de Charleroi : “On a créé un monstre qui nous échappe !”.

Du beau monde sur scène et dans la salle

De Yves Van Laethem (parodié par un Kody heureux de provoquer “un potentiel cluster” à Forest : “vous êtes chauds ? Alors il va falloir prendre votre température et mettre du gel du gel et du gel”) à François De Brigode (guest surprise du générique final présent sur scène) en passant par les sœurs Maureen et Barbara Louys, DJ Daddy K (qui a ambiancé la salle), Johan Wallem, Ivan, Christophe Bourdon ou encore, Christine Schréder, Nathalie Maleux et Cyril Detaeye, tous sont venus soutenir leurs camarades. Même Nelson Monfort, journaliste sportif de France Télévisions, était dans les gradins.

Le mot de la fin ira donc ce dernier que Kody avait parodié à plusieurs reprises dans le Grand Cactus (”J’adore cette caricature de moi et difficile de ne pas l’aimer ce Kody”) : “Je devais monter sur scène avec Kody puis cela ne s’est pas fait car j’avais répondu trop tard à sa demande. Qu’importe, je voulais être présent ce soir. Et je ne suis pas déçu, quelle belle soirée ! J’ai beaucoup ri et chapeau à ce Fabrizio… il est excellent !” Avant de conclure : “Que des humoristes comme ça remplissent une salle mythique comme Forest, c’est dingue ! Bravo !”