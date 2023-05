“Dans son dessin, il y évoquait la révolution des femmes face aux ayatollahs en Iran, commente Jean-Marc Ghéraille, rédacteur en chef de La DH. Depuis plus de 20 ans, il trempe sa plume dans le vitriol pour nous faire sourire d’une réalité qui ne s’y prête pas souvent.”

Et Fred duBus, déjà mis à l’honneur tout ce week-end au festival du Rire de Rochefort et auréolé d’un chèque de 5.000 euros grâce à son Grand Prix, a la victoire modeste.

“Je suis très content et très fier, nous confesse, toutefois “mitigé”, celui qui avait déjà remporté le prix il y a pile 10 ans avec un dessin sur la mort de Michel Daerden. Car j’ai un peu du mal à fanfaronner alors que des gens dégustent… Je me rends compte que je gagne ma vie sur le malheur du monde… et ce dessin ne va pas changer leur situation.”