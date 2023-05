Kostia, palme d’or de l’humour à Rochefort : “Cela reste difficile de percer dans le milieu en Belgique mais c’est possible !”

En ayant débuté l’impro en 2005, Kostia est la preuve que l’on peut arriver au sommet à force de travail. Et son capital sympathie fait le reste. Son sacre à Rochefort -standing ovation et trois prix (Grand Prix, Prix du jury et Prix des cabarets) sur six (les trois autres -Prix de la presse, des jeunes et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ayant été remporté par la Française Charlotte Boisselier, sorte de François Pirette d'un nouveau genre)- le confirme. Ou quand un Belge reçoit la palme d’or de l’humour en pleine période du festival de Cannes. “Une semaine forte en rire et en émotions se termine et je suis très heureux et fier de rentrer avec ses trois prix, confie l’humoriste originaire de Waterloo qui était venu avec sa fille Clara qui l’a suivi “des coulisses à la piste de danse jusqu’aux petites heures” pour supporter son papa. Ou quand ce qu’il raconte sur scène se traduisait aussi parfois en live dans les rues de Rochefort. “J’ai passé des moments incroyables avec les copains/ines humoristes, sur et hors scène, c’était magique ! Je rentre avec des souvenirs plein la tête”.

Quel a été le déclic pour vous lancer en humour ?

”Quand j’ai été GO au Club Med. J’ai fait ça pendant 5 ans entre 2000 et 2005. J’y ai beaucoup appris. Avec la naissance de mes filles, cela reste les meilleures années de ma vie et mes meilleurs souvenirs. Je montais sur scène tous les jours. C’est le seul endroit où l’on te permet de le faire, sans avoir fait quatre écoles de théâtre. Du coup, quand tu sais ce que tu veux faire, c’est presque un passage obligé.”

Kostia, un prénom prédestiné à l’humour ?

”(sourire) Kostia, c’est russe. Ma maman, enceinte, et mon papa, ont été voir une pièce de théâtre. Il y avait le rôle d’un Kostia et là, maman avait dit à papa : si c’est un garçon, ça sera Kostia ! Du coup, l’histoire est belle, ça a commencé très tôt sur les planches et cela finit aussi sur les planches.”

Où vous caricaturez la nouvelle condition de l’homme.

”Elle change et c’est très bien qu’elle change. Mais même la séduction et le rapport à l’autre ont beaucoup changé. Aujourd’hui, quand tu as 18 ans, tu ne réfléchis pas de la même manière que quand tu en as 40. Cet entre-deux, je le mets en opposition. Le titre du spectacle vient de là. Il y a bien sûr cette histoire de papa et de transmission mais aussi cette histoire d’homme qui se retrouve célibataire, en 2022.”

Malgré cette victoire au renommé Tremplin du rire de Rochefort qui a vu naître des Laura Laune, Marc Herman, Tex ou encore Dany Boon, Alex Vizorek et Virginie Hocq, est-ce toujours compliqué de percer dans le milieu de l’humour en Belgique ?

“Mon premier sketch était en 2018. J’ai ensuite été demi-finaliste du concours Next Prince of Comedy la même année et ma première mouture de spectacle est ensuite arrivée… juste avant le Covid malheureusement. Même si depuis mes passages au festival d’Avignon en 2021, je sens que le bouche-à-oreille fonctionne. Le Belge a aussi cette image décalée que les Français ont peut-être moins. Et humour belge signifie humour de qualité. Pour rayonner, la Fédération belge des professionnels de l’humour dont je suis membre a un rôle à jouer. Et Rochefort avec sa réputation internationale va aussi m’y aider. C’est un magnifique tremplin. Même si, comme tout métier artistique, il reste difficile de percer et de pouvoir en vivre. Car l’offre est énorme et la visibilité très petite. Mais c’est possible ! Un prix comme celui-ci aide mais je dois encore poursuivre et bosser. Ca me rebooste pour la suite en tous cas, je suis excité côté créativité.”