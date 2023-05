Les frères Taloche se mettent à jour et font le buzz sur TikTok : "On y fait beaucoup plus de vues que certains jeunes !"

Vous remontez d’ailleurs sur scène avec votre spectacle Mise à jour, car elle était nécessaire pour ne pas devenir “ringards” ?

Vincent. “C’est vrai qu’un jour, Bruno a dit ça : on est tous le ringard de quelqu’un. Et il est vrai que c’est toujours comme ça. Mais la réflexion ne partait pas du tout de cela. Nous, on est plutôt bien dans nos baskets. Et l’idée de la mise à jour est simplement arrivée un jour dans un Thalys quand on a ouvert l’ordinateur. Que ce soit votre portable ou votre ordinateur, il propose des mises à jour. On a tous l’habitude de cette phrase et ça nous a donné l’idée du titre du spectacle. On est comme un ordinateur. Quand vous le mettez à jour, vous ne changez pas d’ordinateur et, dans l’absolu, la structure ne change pas. On s’est dit : on n’a pas envie de changer le fondamental, mais on avait envie de changer. La mise à jour, c’était donc simplement de se dire que ça faisait 28 ans que les frères Taloche étaient en chemises blanches et bretelles. On a donc changé la tenue de scène en noir, le graphisme, le visuel, le photographe et de metteur en scène qui est maintenant Ali Bougheraba, le frère de l’autre (Redouane, NdlR.). On n’a pas changé notre ADN, on reste dans ce qu’on sait faire. C’est le burlesque. Ce n’était déjà pas à la mode en 1992 quand on a commencé et ça ne l’est toujours pas maintenant. Mais ce n’est pas grave, ça nous va bien !”

Bruno. “Nous, on fait ce qu’on a envie de faire et on a repris un ou deux sketches mais aussi et surtout beaucoup de créations de nouveaux sketchs. Ce n’est pas du tout un best-of avec de sketches qui ne sont presque pas passés en télé encore. Avec une efficacité qui, si même la mode est au stand up aujourd’hui, on sent que les gens viennent aussi voir d’autres choses. On serait mauvais en stand up, on ne serait pas bon. Ce n’est pas notre truc. On n’a pas cette culture-là. Mais, par contre, on va avoir énormément. Et il y a de vrais talents, même si rarissimes. Le burlesque est un peu plus désuet maintenant.”

Et en parlant de mise à jour, vous vous êtes mis sur TikTok !

Vincent. “Alors ça, c’est très drôle ! Parce qu’on est quand même des anciens, pour ne pas dire vieux humoristes. Et s’il y a donc bien un média où l’on ne s’attendait pas à ce que l’on nous retrouve, c’est TikTok. On a des formats rigolos on s’est donc dit qu’on pouvait peut-être les mettre dessus. Et il s’est passé un truc il y a deux mois. On était à 30 000 ou 40 000 abonnés et, en à peine une semaine, on approchait les 100 000. Grâce à un sketch qui s’appelle le dentiste qui a quasi 30 ans. On a en fait profité de nos 30 ans de scène et de toutes les archives qu’on a ressorties pour les y mettre. On a fait tellement de bêtises qu’on peut mettre beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Et ce sketch, à l’heure où on vous parle, est à près de 220 000 abonnés (et près de 10 millions de vues sur le sketch du dentiste NdlR.) ! Ce qui est beaucoup plus que certains jeunes.”

Bruno. “C’est un sketch visuel où on parle avec des sifflets, avec toute la dimension internationale du truc où cela part dans tous les pays.”

Même jusqu’en Chine !

Vincent. “Oui, c’est très drôle parce que notre équipe nous a dit qu’il fallait regarder les commentaires et que cela allait nous faire rire. Je sais pourquoi mais il y avait des commentaires en allemand, en espagnol, en anglais et… en chinois ! C’est parti comme ça, en sucette, dans le bon sens (sourire). Et donc voilà, pour des anciens comiques, on est à 220 000 abonnés, ce qui surprend énormément des jeunes humoristes qui sont plutôt dans cette dans cette mouvance-là de TikTok et pas nous. Donc c’est rigolo. Alors qu’on est plutôt Facebook, là, maintenant, il y a TikTok qui s’intéresse aux Frères Taloche.”

Peut-on parler d’une seconde vie ?

Bruno. “Oui, surtout avec un très vieux sketch (1993, NdlR.). Ça fait plaisir car cela veut dire que le sketch n’a pas vieilli et on le rejouerait maintenant sur scène, je suis certain qu’il fonctionnerait de la même manière. Parce qu’il n’est pas rattaché à l’actualité ni à des événements. Juste un sketch burlesque de discussion entre un dentiste et son patient. Et on ne parle pas. Donc, il n’y a pas le barrage de la langue.

Vincent. “Nous sommes devenus des TikTokeurs (sourire) !”

La retraite n’est donc pas pour vous ?

Bruno. “La quoi ? (sourire). Non parce qu’on fait plusieurs choses. Peut-être que dans les années à venir, on va peut-être moins jouer vu que les autres aspects de notre métier prennent du temps, comme le festival du rire de Liège (qui ne s’appellera plus le Voo Rire : Voo restant partenaire mais plus sponsor suite à son rachat par Orange, NdlR.) qui proposera notamment un gala télé avec une carte blanche à Élodie Poux qui s’est marié à un Liégeois ! On manage aussi chacun des artistes de notre côté plus tout de tout ce qui va autour comme les réunions, l’administratif, les médias ou encore la fédération des professionnels de l’humour. On ne fera pas plus que ça, mais on ne pense pas à la retraite.”

Vincent. “D’autant plus que comme on joue moins, on a presque plus de plaisir qu’à l’époque où on jouait énormément. C’est chaque fois une récréation. C’est bizarre mais, quand on joue, on redevient simplement comique et non pas producteur ni réalisateur. Et ça fait un bien fou.”