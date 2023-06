Ragnar le Breton ou le JCVD de la vanne… et de la baffe: "Une bonne tarte dans la figure, parfois, ça règle beaucoup de problèmes"

Quel a été votre déclic pour monter sur scène ?

“J’ai toujours voulu faire ça mais je voulais voir ce que cela faisait en live de rencontrer les gens. C’est ce que j’aime bien avec le théâtre : tu as le retour direct de ce que tu fais. Pas comme avec le cinéma (même si on le verra bientôt à l’affiche de Chacun son Noël d’Eric Judor, sur Amazon, et s’il va faire un remake des Visiteurs, avec des Vikings, à la rentrée, NdlR) où il y a du montage, etc. Ici, tu as un rapport direct avec les gens et tu sais si cela fonctionne ou pas. Il y a un vrai truc d’échange. ”

L’humour ne serait-il pas un peu physique aussi ?

”Ben oui, il y a tout : un langage corporel, etc. Les grands acteurs qui m’ont toujours fait rire, ce sont ceux qui ont un langage corporel, qui marchent d’une manière particulière, ont des expressions de visage et ont un corps particulier. Tout ça joue beaucoup !”

D’où votre côté un peu, surtout en Belgique, JCVD de la vanne ou Benoit Poelvoorde dans C’est arrivé près de chez vous ?

(Rire) “C’est le plus beau compliment qu’on puisse me faire ! Car j’aime beaucoup Jean-Claude Van Damme. C’est un personnage ! On ne se rend pas compte mais c’est une légende ce mec. De là où il part et ce qu’il a fait. Il est au même niveau que les Stallone et autres, c’est un truc de fou ! Quant à Poelvoorde, pour moi, c’est une référence. J’ai dû voir au moins 200 fois C’est arrivé près de chez vous, tellement c’est culte pour moi. Benoît est un acteur extraordinaire, comme François Damiens. Ce sont des mecs au-dessus du lot. Ils sont belges mais, même moi qui suis français, je me les approprie (sourire) ! ”

"On est dans une société crispée donc, voir que tu baffes quelqu’un que tu as envie de frapper depuis 10 ans… ça fait du bien!"

Votre show, “Heusss”, est déconseillé aux moins de 16 ans. Pourquoi ?

”Oui car j’aborde des sujets religieux ou sociaux que tu ne peux pas comprendre comme un adulte et si tu n’as pas vécu des choses. Ce ne sont pas forcément des sujets 'touchy' mais des choses pour lesquelles il faut avoir le recul et le bagage nécessaires pour l’assimiler. Si tu n’es pas encore prêt psychologiquement quand tu tombes là-dessus, tu vas finir par faire une connerie.”

Avec votre million d’abonnés sur les réseaux sociaux, êtes-vous conscient, justement, de cette responsabilité ?

”Bien sûr, quand on est suivi par autant de personnes, il faut que la parole soit cohérente. Il faut faire attention. Beaucoup de gens peuvent prendre au premier degré ce que tu dis. Il faut avoir un esprit rassembleur et faire attention à ta communication. Je ne me censure pas car j’arrive à trouver la bonne température et non des choses qui vont finir par vexer les gens. J’évoque beaucoup la communauté arabe, par exemple, parce que j’ai grandi dans ce genre d’environnement. Je sais donc quelles sont les limites à peu près et les sujets dans la religion sur lesquels je peux rire ou pas. Il y a des codes, des mots, des expressions ou situations qui ne peuvent pas être employés. Beaucoup d’humoristes se lancent là-dedans mais si tu ne connais pas les codes, tu vas dans le mur !”

Vos gifles sont donc un acte engagé ?

”On est dans une société crispée donc, voir que tu baffes quelqu’un que tu as envie de frapper depuis 10 ans… les gens aiment bien. Ça leur fait du bien. Pas comme Will Smith, je l’ai trouvé très mauvais d’ailleurs dans sa gifle. C’est un névrosé et c’était n’importe quoi. Frapper quelqu’un, comme ça, en direct, j’ai trouvé ça très con. Chris Rock m’a fait de la peine quand il a pris sa baffe, j’ai trouvé ça un peu gratuit. Moi, j’ai toujours revendiqué de vouloir faire comprendre les gens entre eux. Cela peut paraître prétentieux mais j’ai eu des gens qui, en me voyant sur scène, m’ont dit qu’ils n’étaient plus racistes. Un mec de Lille m’a dit qu’il n’aimait pas les Arabes mais quand il a vu la façon dont j’abordais la question, il a changé sa vision. Il était raciste car il a des appréhensions et n’avait pas plus creusé que cela. C’est souvent ça le racisme. Après, il ne faut pas faire le bobo et dire que tout est rose non plus hein ! Car ce n’est pas vrai… mais dire qu’on est tous différent. Dire qu’on ne peut pas s’entendre, c’est faux ! Au final, on est tous pareils. Il faut juste creuser un peu plus.”

Ragnar ne gifle jamais gratuitement… et rémunère ses victimes

Si Matthias était un bagarreur plus jeune (”trois à quatre bagarres par semaine, un cauchemar !”), Ragnar l’est beaucoup moins. “J’aime juste bien oser les choses. Ce n’est pas de la violence aujourd’hui. J’ai toujours aimé dire ce que je pensais. Je ne vais pas me rétracter. Quand les gens t’ont apprécié pour quelque chose, il ne faut pas changer, et rester la même personne.” En effet, sa gifle – un geste plutôt osé – est devenue sa marque de fabrique. “Oh, c’est simplement une petite tarte… On est dans une société un peu crispatoire donc je me suis dit : bon, voilà un geste qui soulagerait les gens quand un mec te parle mal ou te casse les couilles. On dit toujours qu’il faut régler les problèmes par la parole mais moi, je trouve qu’une bonne tarte, parfois, ça règle beaucoup de problèmes (sourire) ! ”

Et Ragnar le Breton ne craint pas qu’on l’imite dans la vie de tous les jours. “Il n’y a jamais de baffe gratuite, assure-t-il. C’est toujours pour contrer un oppresseur (sourire) ! Quand une situation t’agace, plutôt que de parler, il n’y a parfois pas d’autre recours que de mettre une tarte à quelqu’un.” Et l’humoriste rassure aussi, il rémunère ses victimes entre 300 et 400 euros. “Ce sont des cascadeurs qu’il faut faire venir. Si je ne les paye pas, c’est compliqué. “Car le sportif de 33 ans – déjà traité d’islamogauchiste ou facho – l’avoue, il s’est déjà pris “plein de claques” en retour. “J’ai commencé par me prendre des gifles. Dans mes premières vidéos, et même la récente sur le ramadan, j’ai fini par me faire marbrer. Pour donner, il faut savoir bien recevoir (sourire) !”