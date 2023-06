Marc Vossen, ex-patron de Nostalgie et NRJ, monte sur scène: "J’ai la trouille!"

”Monter sur les planches, c’est un rêve que j’ai depuis l’âge de 10 ans. Il y a 55 ans, je voyais Fernand Raynaud et Raymond Devos et j’adorais leur énergie. J’ai cette conviction qu’on est sur Terre pour réaliser nos rêves car ils sont l’expression ce que nous sommes au fond de nous. J’aime raconter des histoires. Quand je fais des conférences, c’est déjà de la scène. Le seul en scène me paraissait évident, pas nécessairement un one-man-show, ni des sketchs à la Devos ou Fernand Raynaud.”

Comment est né ce projet ?

”De la rencontre avec Véronique Gallo. Un ami lui a parlé que je rêvais de faire un seul en scène et il a créé le lien entre nous. J’admirais déjà beaucoup Véronique Gallo sur scène mais je ne la connaissais pas. On s’est vus, on a sympathisé et elle m’a proposé d’écrire le spectacle et de le mettre en scène. Je n’ai pas attendu une fraction de seconde pour dire oui.”

Elle ne s’est pas demandé si vous étiez capable d’endosser un spectacle ?

”Bien sûr. Elle n’aurait pas perdu son temps avec quelqu’un en qui elle ne croyait pas. On a discuté pendant six mois. Elle s’est renseignée sur moi pour voir l’image que j’avais et ma capacité à interpréter un texte. Elle a aussi regardé des vidéos. Elle avait envie de raconter l’histoire d’un animateur dans le monde de la radio. Je lui ai donc raconté mon expérience dans le domaine. Elle s’en est inspirée pour construire une histoire qui est une fiction, dans laquelle j’ai un incroyable plaisir à plonger. Elle est très didactique dans le fait de me mettre en scène. Et extrêmement patiente. Elle est remarquable.”

N’était-il pas tentant de raconter votre histoire à vous, parce qu’elle est aussi incroyable ?

”On s’est laissé porter par les histoires, l’expérience, nos échanges et partages. On est arrivé à l’histoire de cet animateur de 65 ans, Jack Jones (qui officie sur la station Soul Forever, NdlR.). C’est une fiction mais je peux m’y retrouver car j’ai 65 ans. Je peux donc ressentir ce qu’un gars de cet âge-là vit. Et j’ai été animateur radio. Dans le spectacle, ce n’est pas Marc Vossen mais le monde dans lequel j’ai vécu. On se base sur les émotions mais sans raconter la vraie vie tout en donnant la sensation que c’est la vraie vie.”

Vous travaillez actuellement le spectacle en répétition. Les sensations ressenties sont-elles celles ressenties par le gamin qui rêvait de monter sur les planches à l'époque ?

”Je mets beaucoup d’intention dans ce que je fais mais j’ai peu d’attente. Comme ça, je ne suis pas déçu, juste surpris parce que la vie m’apporte. Ici, je suis surpris par ce qui m’arrive. C’est comme un cadeau que je déballe. On passe des moments ensemble avec Véronique Gallo, pour répéter, relire le texte, voir les expressions. Le texte était fini fin février et maintenant, on voit des expressions et des émotions qui viennent s’ajouter. Il y a à la fois de la légèreté et de la profondeur. C’est à la fois tendre et amusant. C’est un enthousiasme, une vague incroyable! J’ai vécu 44 ans de radio formidables et là, j’ai l’impression de vivre une nouvelle vie qui l’est tout autant. Je suis comme un gamin.”

Ce n’est pas parce que Marc Vossen s’ennuyait qu’il s’est lancé dans ce projet ?

”Non. Je continue à faire de l’audio avec le podcast “Balancez vos ondes positives”. J’écris un deuxième livre, la suite de Balancez vos ondes positives. Je continue à donner des conférences et à accompagner des leaders et des entreprises. Je remercie ma compagne qui est exceptionnelle pour accepter tant de choses.”

Un premier seul en scène qui en appelle d’autres ?

”(Rires) Comment dire ? Oui, j’ai envie de continuer ça… Mais ce qui est dingue, c’est que je ne sais pas du tout ce que ça va donner ici. Ce qui est important, c’est de réaliser mon rêve ici et maintenant. Et ce rêve, c’est ce seul en scène ci. S’il y a plus après, c’est génial. Mais je veux d’abord que ceci soit 'Waouw'. Mais je vais vous dire un secret : j’ai la trouille !”