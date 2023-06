Hervé Meillon débarque à la RTBF

Contacté par nos soins, Hervé Meillon nous a confirmé l’information. “Et il n’est pas impossible de me revoir à la rentrée”, glisse cet ancien animateur radio de Bel RTL et de radio Contact, qui débarque donc sur le service public cet été (il avait été renvoyé de RTL en 2002). “Je suis passionné par la musique, les comédies musicales et la RTBF a tout de suite adhéré à mon projet. Je n’aime pas copier ce que font les autres et c’est ce qu’ils ont apprécié, que j’essaye de trouver une autre écriture.” Sa série sur “Les comédies musicales à la française” (Le voyage extraordinaire de Jules Verne, Robin des Bois avec M.Pokora, Bernadette de Lourdes ou encore Le Roi Soleil et on en passe) oscille entre extraits musicaux, morceaux d’interviews des protagonistes, histoires ou encore anecdotes coulisses insolites. “Vous apprendrez même que Gad Elmaleh a produit des comédies musicales”, conclut le journaliste, qui possède aujourd’hui une maison d’éditions de livres (M La suite éditions), âgé de 67 ans.