Une pétition récolte plus de 200.000 signatures pour sauver l’émission de Charline Vanhoenacker

Ils précisent également ne pas comprendre la décision de Radio France étant donné les bonnes audiences réalisées par l’émission. "Nous sommes convaincus que cela serait bénéfique pour la radio, pour ses auditeurs, mais également pour l’équipe de l’émission, qui travaille avec passion et engagement pour offrir un contenu de qualité", ajoutent les auteurs de la pétition.

Charline Vanhoenacker avait d’ailleurs confirmé l’arrêt de son émission chez France Inter, contre sa volonté. "Ce n’est pas ma décision, je vous confirme que la quotidienne s’arrête. Ce n’est pas ma décision pour la simple raison que moi, je suis un peu de la vieille école et comme on est très haut dans les sondages, qu’on a jamais été aussi haut […] on a vraiment le même plaisir donc ça ne me serait pas venu à l’idée de passer en hebdomadaire", expliquait-elle dans l’émission "C à vous", sur France 5.

De son côté, Adèle Van Reeth, la directrice de France Inter depuis la rentrée 2022, s’est exprimée dans un communiqué le lendemain de l’annonce de Charline Vanhoenacker: "Je comprends vos questionnements et votre inquiétude mais je tiens à vous assurer d’une chose : cette décision n’est pas politique, et la liberté d’expression ne sera jamais mise en danger sur cette antenne". Fin mai, dans un entretien avec Le Monde, elle déclarait: "La seule vérité est qu’il s’agit d’une décision éditoriale que j’assume. Les chiffres d’audience de son émission étaient en baisse depuis quelques années. Il n’aurait pas été responsable de laisser les choses se déliter, sans compter qu’il est naturel qu’une chaîne évolue”.