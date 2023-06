Le B = Equal, festival de la diversité porté par la diversité, est de retour

Au programme ? De l’inclusif et du pluridisciplinaire avec des pièces des Voyageurs Sans Bagage (La reine des mousquetaires, L’argent fait le bonheur, Qui cherche, Di Vindt), mais aussi des artistes comme Zidani ou Mousta Largo ou encore de la danse avec Saturation, un brunch-ciné-débat (Tous ensemble), des animations et spectacles pour enfants, du cirque et du clown (Tom it, “Sacrée Momants”). Sans oublier quelques concerts avec FeminiX, “Lay this Drum”, DJ Retro-cassetta. Et un week-end de trois jours animé par DJ Be A.

“Le festival B-Equal se veut représentatif de la société, principalement de toutes les minorités, que ce soit dans les spectacles ou dans les publics”, assure Anaïs, codirectrice artistique de la compagnie et coordinatrice du festival. “L’accessibilité à la culture pour le plus grand nombre, étant un des enjeux majeurs portés par notre compagnie des Voyageurs sans bagage, la gratuité pour tout.e.s (sur réservation, NdlR.) s’est révélée être une évidence”, conclut Fionn Perry, codirecteur artistique de la compagnie (Prix de la Culture à Molenbeek et Diwan Award) et coordinateur du festival.