Les Taloche s’associent avec le prestigieux Montreux Comedy Festival : “L’humour est devenu une industrie culturelle”

Des faiseurs de rire qui ont bien compris le monde d’aujourd’hui, qui a évolué. “Depuis notre démarrage, on s’est rendu compte, ensemble, que pour continuer l’aventure, il fallait développer quelque chose de plus fort. J’avais le rêve de créer un jour un grand réseau francophone et comme Vincent et Bruno ont aussi une vision internationale, allons-y !”

"Le but est de créer un réseau, un nouveau terrain de jeu francophone"

Et les Taloche de renchérir. “Soit on restait comme on était mais, si on a l’ambition de grandir… on n’a pas beaucoup de possibilités ou d’opportunité en Belgique. Il était donc plus intéressant de grandir avec quelqu’un qu’on connaît bien, en qui on a confiance et qui sait de quoi il parle. On s’est vite mis d’accord et cette association ne va avoir que du positif pour nos artistes belges.”

Qu’est-ce qui vous intéresse sur le marché belge ?

GF. “C’est un marché très dynamique en termes d’humour. Il y a énormément d’humoristes de talents. Il y a un humour belge qu’on affectionne… même si je ne parlerais pas d’humour belge. L’humour, c’est l’humour. Il y a juste des expressions un peu plus belges ou québécoises, suisses, françaises, etc. Il y a un esprit belge plus qu’un humour belge. Il y a des choses différentes qu’on ne peut voir qu’ici, comme le burlesque qui est quand même encore très ancré chez vous et qu’on voit moins en France. L’humour absurde, le texte, jouer sur les mots aussi. La Belgique est aussi un pays multilingue comme la Suisse et le Québec, comparé à la France. Il y a une défense de la langue française importante ici. De par la culture multilingue du pays, on se retrouve avec des gens qui manient bien le verbe. Je pense notamment à des Alex Vizorek ou Bruno Coppens. Il y a un esprit et il y a une industrie belge qui est dynamique avec des gens issus de tous horizons et même issus de l’immigration. Ce qui est vachement intéressant. ”

Le Festival international du rire de Liège gardera-t-il son nom ?

Taloche. “Oui car nous avons vraiment envie de donner un côté international à Liège, encore plus qu’aujourd’hui. Il y avait plusieurs façons de le faire mais on trouvait plus intéressant de pouvoir se reposer sur l’expertise de Montreux, qui est quand même le festival le plus emblématique. On va pouvoir s’appuyer sur une expertise que l’on n’a pas, à savoir le digital (même s’ils cartonnent avec leurs vieux sketches sur TikTok, NdlR) avec l’équipe de Grégoire. Nous, on n’aurait pas le temps, ni les effectifs pour le faire. Et puis de développer des idées rigolotes sur l’Afrique et autres continents. C’est plus intéressant de s’associer avec Grégoire et son groupe (GF Productions) plutôt que des actionnaires qui parfois ne connaissent pas la réalité de notre milieu. Tout ça, va sans doute nous permettre de grandir encore plus facilement et travailler avec des gens qui sont passionnés de la même chose que nous depuis 30 ans.”

"Quand je discute avec Netflix ou Amazon, je parle avec des gens qui ne comprennent rien à l'humour (sourire)!"

Votre objectif est-il de concurrencer le célèbre Juste pour rire ?

G.F. “Non, on ne veut concurrencer personne pour être très honnête. On veut créer note propre histoire, comme cela a toujours été le cas. On est présent dans 10 villes en Afrique et il n’y a pas un endroit où il n’y avait pas déjà de l’humour. Il y a aujourd’hui une envie de faire circuler les artistes et les jeunes à travers tous ces pays-là. C’est juste qu’aujourd’hui, avec le digital, qui est par essence international, vous avez des gens qui vous suivent à travers le monde. Et ces gens ont donc envie de faire circuler ces artistes. Le but est vraiment de créer un réseau, un nouveau terrain de jeu francophone.”

En parlant de réseaux, votre force est celle des réseaux sociaux.

G.F. “On est reconnu pour le digital, en effet, c’est notre réussite. Mais derrière tout cela, c’est beaucoup de travail. Il y a une vraie équipe. Mais cette équipe-là peut être mise à disposition d’autres événements et de la Belgique. Elle n’a pas besoin de travailler que pour Montreux. On s’est donc dit que ce serait plus simple pour les Taloche que de recommencer à zéro. On a aussi fait un choix très fort quand on s’est développé à l’étranger. On veut montrer la force de cette francophonie avec des acteurs forts locaux, et talents locaux qui ont envie de circuler partout. L’idée n’est pas de faire des 'Juste pour rire' partout. Nous, ce n’est pas cela qu’on veut faire. On veut garder nos identités fortes locales mais, par contre, on aimerait que tout ce qui fait la force de notre métier reste artisanal. Comme leur savoir-faire de direction artistique, de festival et la marque Liège. Mais que tout ce qui doit être industrialisé, comme les RS, le marketing, la pub et nos rapports avec les télés, que tout ça soit fait à l’échelle d’un groupe francophone beaucoup plus puissant, en étant partout que s’il était juste sur un seul pays. Les plateformes Netflix ou Amazon, si tu leur parles de la Belgique ou la Suisse, ils s’en foutent ! Mais si tu leur parles francophonie, alors ils commencent à vous regarder différemment.”

"Faire durer des carrières sont des enjeux majeurs. Et ça, on est capable d'amener une réponse si on est ensemble. Tout seul, on n'a aucune chance!"

L’humour est donc bel et bien devenu un vrai business aujourd’hui ?

GF. “Il y a de plus en plus d’humoristes donc oui, c’est devenu un marché. Mais je parlerais plutôt d’industrie culturelle. L’industrialisation de l’humour existe, c’est un fait maintenant. Tout producteur aujourd’hui, tout artiste, doit prendre en considération la dimension industrielle de ce métier. Après, il y a deux approches : soit tu dis 'je vais voir un grand financier ou grand groupe avec qui je m’associe avec de grands process comptables etc.' et qui peut tuer cet esprit artisanal. Soit on s’associe entre artisans, qui connaissant le secteur afin de garder cette âme d’artisan. Mais par contre, on met en place des process industriels nécessaires qui vont nous aider à grandir. Quand je discute avec Netflix ou Amazon, je parle avec des gens qui ne comprennent rien à l’humour (sourire) ! Eux me parlent de data, d’audiences, de chiffres. Mais ils sont là. Je suis donc obligé de faire une réponse sinon ils vont aller voir d’autres gens. Et ils trouveront toujours des gens qui diront : c’est facile de faire de l’humour. Nous, on connaît les difficultés et l’importance des comedy club, par exemple. L’importance de la scène, d’écrire un sketch en amont, de le roder. Faire durer des carrières est un enjeu majeur. Et ça, aujourd’hui, on est capable d’amener une réponse si on est ensemble. Tout seul, on n’a aucune chance ! ”

Voici les humoristes belges, gagnants du casting “Mon Premier Montreux”

”Ça fait plus de 30 ans que je viens en Belgique pour chercher des humoristes mais je ne vous ai jamais pris car vous n’étiez pas bons !”, plaisante d’emblée Grégoire Furrer, ami de longue date des frères Taloche, que nous avons rencontrés lors du casting belge de “Mon Premier Montreux” qui se déroulait ce lundi 5 juin au Kings of Comedy Club de Bruxelles (Ixelles). Le Montreux Comedy Festival est une énorme machine de l’humour. Et tous les jeunes humoristes rêvent d’y performer. Voici quelques chiffres : 20 000 spectateurs chaque année au festival ; 1,5 million de vues tous les jours sur les réseaux sociaux (3 milliards depuis sa création), 5 millions d’abonnés et 80 employés à l’année dont 30 rien qu’en digital, la grande force du festival suisse. Ils sont présents aussi en Afrique, Canada, France (Lille et Cannes) et désormais maintenant en Belgique. Bref, Montreux est le seul producteur d’humour présent sur 3 continents.

Le fondateur de ce prestigieux Montreux Comedy Festival a donc débarqué dans la capitale belge avec son équipe de casteurs et programmateurs afin de découvrir quelques-unes de nos pépites de l’humour. Objectif ? En faire monter sur la scène de Montreux, devenue une référence dans le milieu, en novembre prochain. Résultat ? Manon Le Pomme, qui présentait la soirée, sera au gala “Mon Premier Montreux” les 15 et 16 novembre. Quant aux humoristes en herbe, ce sont Sacha Ferra et Juan Rodrigues (bien connus du concours Next Prince Of Comedy ou encore du What the Fun) qui ont tapé dans l’œil du jury. Ils auront ainsi l’honneur de faire une première partie lors du festival suisse. “D’autres humoristes belges restent dans le viseur du comité de programmation de Montreux et auront encore des opportunités pour cette année ou l’année prochaine”, apprend-on.