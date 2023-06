Nawell Madani : “Je n’ai pas créé une école de l’humour, c’est beaucoup plus large que ça”

Deux salles, deux ambiances. Le Nouvel Act, situé près de la Grand-Place de Bruxelles (juste à côté de la salle de concert de La Madeleine) possède une salle avec une jauge de 80 personnes et, à côté, de 160 personnes. “On peut vraiment aider un jeune stand upper à démarrer, se réjouit Nawell Madani. Les configurations sont vraiment modulables. Quand on n’arrive pas à remplir, qu’on débute, on met des tables pour accueillir 30/40 personnes. Et puis, tout doucement, on élargit la jauge et on peut vraiment pousser les stand upper de la sorte. Idem avec l’autre salle, 120 personnes avec tables et 160 quand on est complet. Et après, ils naviguent ailleurs comme à La Madeleine juste à côté, au Cirque Royal ou encore à Forest National et au Palais 12… Mais là, ce n’est plus de notre ressort (sourire) !”

Il faut encore parfois aller à Paris pour réussir et être validé chez nous… Le Nouvel Act n’est-il pas une façon d’éviter la fuite des talents belges ?

“Oui, vraiment se dire : OK, il faut aller à Paris. On ne peut pas challenger. Il y a une vitrine médiatique importante mais il faut aussi donner la possibilité à nos jeunes humoristes de faire leurs armes ici, de se mettre en scène et trouver des vitrines pour qu’ils puissent s’exposer. Sinon on est toujours obligé de partir et, souvent, ne plus jamais revenir malheureusement. Parce que pas assez de propositions ni d’expositions. C’est donc de leur dire : chez vous, aussi, il se passe quelque chose. Le Canada est aussi victime de ce problème-là mais les stand uppers arrivent à jouer chez eux et à en vivre. Il y a énormément de clubs de stand up ; c’est culturel ; Cela reste une culture anglo-saxonne. Le stand up, chez eux, existe depuis très longtemps. C’est le divertissement le plus consommé. Et il faut que le stand up devienne aussi fort en Belgique. ”

Au Québec, il existe même une école de l’humour. Serait-ce aussi votre intention ?

“Non, moi, ce n’est pas une école de l’humour, c’est beaucoup plus large. On apprend aux gens à écrire des scénarios, à réaliser, à jouer face caméra et à faire aussi du stand up. On n’est vraiment pas restreint. Étant moi-même multicasquette, j’ai voulu partager mon réseau et les personnes que j’ai pu rencontrer et qui m’ont aidée à m’améliorer et à peaufiner mon art. Du coup, j’invite des copains à partager leur expérience et leur savoir. Ce n’est pas du tout limité au stand up, je n’aurais pas pu. Et ce n’est pas une volonté de ma part. J’ai vraiment envie d’accompagner les artistes à 360 degrés. Car aujourd’hui, tu montes sur scène, ça ne suffit pas. Il faut aussi maîtriser le digital. Tu peux être très fort sur scène et personne ne peut le savoir. Il faut aujourd’hui savoir maîtriser TikTok, Instagram, Youtube et aujourd’hui, avec un simple appareil photo, tu peux faire une magnifique captation de spectacle. Aujourd’hui, on te demande aussi de mettre des capsules d’une minute sur internet pour aider au remplissage. Les producteurs sont aujourd’hui désarmés face à cette gestion médiatique. Aujourd’hui, tu ne remplis plus en faisant une télé. Ce qui était le cas il y a quelques années. Aujourd’hui, tu remplis si tu es puissant sur internet. Face à une concurrence grandissante, il faut savoir venir avec quelque chose de différent et se positionner. On a donc des personnes perfectionnées dans le digital, des humoristes spécialisés dans le viral qui viennent partager tout ça. ”

Depuis que vous êtes maman, auriez-vous développé davantage cette envie de transmission ?

“C’était déjà arrivé avant d’être maman. J’avais monté des stages ici et c’était vraiment l’envie de montrer aux Belges que vous pouvez y arriver. Vous avez du talent mais il n’y a pas grand chose qui se passe sur place. On fait bouger les choses. C’est bien beau de se plaindre constamment et dire qu’il n’y a rien. Il faut être aussi dans l’action et pas juste être plaintif. Moi, j’étais dans la démarche : OK, il ne se passe rien, faisons en sorte de revenir et qu’il se passe des choses ! Et je vois qu’il y a plein de gens ici sur place qui essayent de se battre. Du coup, nos forces se démultiplient avec Kody qui ouvre son club de stand up ; ça va aussi faire bouger les choses. ”

L’humour s’apprend-il alors ?

”Il y a une forte demande, c’est cela qui est aberrant. Le public est en demande et ce sont les lieux qui manquent. Et la possibilité de faire venir du monde demande de la logistique. Le Belge, l’air de rien, veut voir du stand upper mais quand même un peu connu. Il n’a pas encore cette démarche de venir voir un spectacle sans connaître la personne. Il n’est pas encore du tout dans la découverte et veut voir des gens connus alors qu’il peut être témoin de la naissance d’un grand stand upper !”

Et à quand le retour de Nawell Madani sur scène ?

”Ben, justement, je rode mon prochain spectacle chez moi. C’est génial de pouvoir dire ça, c’est un rêve de petite fille. Et c’est mortel de voir des jeunes humoristes se lancer. J’ai eu une femme de 60 ans qui est montée pour la première fois il y a quelques semaines. Elle s’est dit : j’ai toujours rêvé de faire ça et, maintenant, je suis à la retraite, je m’en fous. J’avais ma petite boutique, je vendais des fringues, maintenant je me lance et je me dis ça y est, c’est bon. J’ai assuré ça, je peux me le permettre, je peux me mettre en danger. Des copines de son âge sont arrivées et étaient fières d’elle. Elle n’espérait pas devenir une star mais voulait juste monter sur scène et vivre son rêve. Et c’était génial d’être témoin de ça !”

Une scène ouverte n’a, qui plus est, pas d’âge ni d’ethnies ou communauté : elle rassemble tout le monde.

”Quand tu as une scène ouverte, tu as une jeune de 18 ans qui vient de Molenbeek, une nana de 60 ans de Charleroi et ils sont là pour la même passion : faire rire les gens. Mais, dans le public, c’est pareil. On a de tout et c’est cela qui est génial. Je n’aurais pas imaginé avoir une telle demande sur scène.”

Et aujourd’hui, peut-on rire de tout ? Les jeunes osent-ils plus ?

”Le Belge a vraiment sa signature. Quand tu vas à Paris, ça parle du quotidien parigot. C’est très bobo, très fermé et le Belge a son axe à lui. Chaque fois que je viens, il cherche beaucoup plus que n’importe quel pays que j’ai pu voir. Le stand up, c’est l’écriture avant tout ! Ils se prennent la tête à ce qu’il y ait du fond et ça, c’est génial et typiquement belge. Suite aux problèmes politiques, ils sont très avertis sur ce qui se passe dans la capitale européenne et les migrants par exemple. C’est une écriture très engagée, très peu dans le comique d’observation. C’est vraiment beaucoup plus recherché !”

Un peu comme Nawell Madani finalement ? Une Belge d’origine algérienne qui a débarqué sur un marché difficile…

”J’ai d’abord cherché à exister ! À gagner ma liberté. À pouvoir parler aussi franchement que dans la vie de tous les jours et essayer d’ouvrir les portes car je suis une nana. On avait plein d’a priori et j’ai essayé déjà d’être moi-même. Les jeunes humoristes, aujourd’hui, ils ne se posent même pas cette question. Ils existent déjà car des personnes leur ont déjà ouvert des portes. Ils sont dans une autre démarche : comment exister quand tout a déjà été fait. Ça, c’est un autre challenge. Quand tu vois des Jamel Debbouze, Malik Bentalha, etc. Avec Paul Mirabel, on a découvert un nouveau clown, on dirait un arlequin. C’est dans ton flow, ta personnalité, ton rythme, ta mélodie. Aujourd’hui, c’est quasi-limite du rap. Mirabel, comme il fractionne ses phrases, c’est de la musique et tu peux limiter juste avec de la musicalité. Aujourd’hui, tu dois venir avec une musicalité, ta personnalité et ton écriture. On leur demande d’arriver et d’être déjà hypercomplet. Aujourd’hui tu dois être fort sur internet, en radio, télé et même cinéma.”

Vous avez débuté au Jamel comedy club et aujourd’hui, vous ouvrez le Nouvel act. La boucle est bouclée ?

”Plein d’humoristes le font aujourd’hui à Paris. Kev Adams a son Fridge, Fary et son Sarfati, etc. Je me suis dit : non, je vais le faire chez moi, à Bruxelles. Je vais leur laisser. Il y a des Belges qui attendent de jouer, qui veulent monter sur scène. On va le faire là où c’est difficile, là où il faut tout recommencer à zéro. Là, où il faut faire exister un vrai club de stand up. On vend que du rire, un vrai challenge. Souhaitez-moi bonne chance (sourire) !”

Sa série Netflix a fait un carton : une suite en discussion

”On a eu un succès fulgurant dans plusieurs pays, se réjouit Nawell Madani au sujet de sa série engagée sur Netflix, Jusqu’ici tout va bien. On a été numéro 1 dans 19 pays et, en France, sur plusieurs semaines. Elle a touché un public très large avec une moyenne de 20 à 55 ans, ça a été incroyable ! Je ne peux malheureusement pas communiquer les chiffres d’audience mais ils dépassent vraiment mes espérances !”

En route vers une saison 2 alors ? “Je ne sais pas, je suis focus sur mon stand up en ce moment et mon deuxième film, rétorque-t-elle. Mais oui, on discute beaucoup avec Netflix. On a envie de bosser ensemble et on voit surtout avec mon agenda qui est très chargé…” Les retours de part et d’autre vont dans le même sens. “Netflix a réalisé une grosse étude autour de la série, nous confie la comédienne et réalisatrice. Car elle a vraiment été un phénomène selon eux.” Résultat ? “Les téléspectateurs étaient agréablement surpris que je sois sortie de ma zone de confort pour ceux qui me connaissaient et même ceux qui ne me connaissaient pas. Ils ont accroché sur cette intrigue et cette famille attachante qui était prête à tout pour s’en sortir.”

Nawell de retour sur scène et Gad en invité

Bref, Jusqu’ici tout va bien pour la jeune maman qu’est Nawell. “La vie est belle et de beaux projets en perspective. Et j’ai surtout hâte de remonter sur scène ! Ça se passera au Nouvel act où je rôde mon nouveau spectacle. On va aussi accueillir bientôt de grands humoristes comme Benjamin Tranié (chroniqueur sur France Inter, NdlR.). On a eu Redouanne Harjane dernièrement, Paul Mirabel début d’année et on aura aussi Gad Elmaleh très prochainement. Un beau club de stand up qui a donc une belle vie devant lui !”