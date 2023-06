”Votez pour moi” en pleine tempête : l’émission pourrait passer à la trappe !

En mars dernier, Philippe Cantamessa faisait les frais de la situation. Il était remercié alors qu’il animait le 19h-23h. Idem pour six journalistes pigistes.

Selon nos informations, la situation est aussi compliquée pour Votez pour moi, la séquence humoristique de la matinale proposée par André Lamy et Olivier Leborgne. Présente à l’antenne depuis le 14 mai 2007, il est d’ores et déjà acquis qu’elle ne sera plus proposée tous les jours de la semaine. Le vendredi, elle doit céder sa case. A priori à Pablo Andres récemment recruté par Bel RTL. À moins que des best of ne soient diffusés.

La station souhaite conserver Votez pour moi mais pas à n’importe quel prix. Il est question d’une réduction des coûts de 50 % pour l’ensemble de l’émission. De quoi faire grincer des dents au sein de l’équipe d’André Lamy.

Mais ça ne s’arrête pas là. L’émission navigue en eaux très agitées. Il y a même un avis de tempête. Car à la rentrée, Votez pour moi sera également plus courte. Elle passera de 7 à 5 minutes. Avec comme conséquence, moins de textes à écrire. Et donc moins d’auteurs à faire travailler. Deux au lieu des trois sollicités quotidiennement jusqu’ici (sur une équipe de 5). C’est une économie de plus mais aussi un coup dur supplémentaire.

Tout ça sans compter l’épée de Damoclès qui pend au-dessus de l’émission. Toutes ces économies ne sauvent pas définitivement la séquence humoristique. Elle bénéficie d’un sursis jusqu’à Noël. Bel RTL analysera alors les audiences et renégociera avec André Lamy et ses équipes. Ou pas…