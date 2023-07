A la fin de celui-ci, il en a profité pour faire ses adieux aux auditeurs: "Il est temps pour moi de rendre l’antenne et de rendre mon badge. À l’occasion de cette dernière, je tiens à remercier Sandrine Treiner qui m’a confié les clefs de 'L’esprit public'. Cette belle émission créée par Philippe Meyer et qui achève sa 25e saison. Et Sybile Veil qui m’a rouvert les portes de cette maison, Radio France, où j’aurais exercé pendant 18 ans et que je quitte aujourd’hui à regret".

A regret et avec des tensions. Car comme nous vous le révélions voici plusieurs semaines, alors qu'une place de présentateur de la matinale de Franceinfo lui avait été proposée et l’enthousiasmait beaucoup, elle lui a finalement échappé. La raison? Selon le Monde, il s'agirait d'un refus de la directrice des antennes et de la stratégie éditoriale de Radio France, Laurence Boch. Ce choix résidait, selon des proches de Patrick Cohen, dans le fait que le profil du journaliste correspondait davantage à la chaîne France Inter et que sa présence sur Franceinfo pourrait mettre en péril “la stabilité de la matinale de France Inter”.