Maxime Binet remplace Martin Buxant, du nouveau sur Nostalgie: le mercato des radios est très animé!

Le jeu de chaises musicales se poursuit dans les médias alors que la saison touche à sa fin, quand elle n’a pas déjà pris ses quartiers d’été en se basant sur l’ancien calendrier scolaire. On parle souvent de la télévision mais dans les radios, ça bouge également beaucoup. Ingrid Franssen a mis fin à sa collaboration avec Nostalgie la semaine dernière, après six années passées à animer la matinale de la station. Une décision prise dans la sérénité a-t-elle confié, pour retrouver plus de vie sociale et vivre à un autre rythme.