Charline Vanhoenacker, de passage à la DH: "Si demain on est viré de France Inter, ma troupe existera autrement"

Charline Vanhoenacker bientôt en politique? "Un destin à la Hadja Lahbib, non merci!'

De quoi donner des idées à Charline de se lancer bientôt en politique ? “Un destin à la Hadja Lahbib, non merci, sourit l’habituée des satires politiques. Je pense que ce qui arrive à Hadja doit en vacciner certains !” La plus française des journalistes belges l’assure, la politique ne lui a jamais titillé l’esprit. “Je ne suis pas et ne me sens pas compétente pour cela, affirme celle qui sort un cahier d’exercices féministes, le très drôle et enrichissant “En vacances Simone !”, réalisé avec Titiou aux éditions Denoël (Ou quand deux journalistes rigolent du sexisme – “un problème d’hommes” – dans un long entretien à découvrir bientôt dans votre DH Mag). Mais aujourd’hui, la politique est partout. Ce n’est pas parce que tu es femme politique que tu vas changer le monde. Mon cahier, le langage et les actes sont politiques. Ce qui fait la politique, ce sont nos choix individuels. On n’a pas besoin d’entrer en politique pour en faire. J’ai même l’impression de faire de la politique tous les jours. C’est la fameuse phrase : si tu ne fais pas de politique, c’est elle qui s’occupera de toi !”

"Ce n’est pas France Inter qui peut décider de la vie ou mort de ma troupe"

Charline défend sa bande de Belges (et Français) de France Inter. “Ce n’est pas fini puisqu’on sera encore là le dimanche et, en plus, avec la jonction avec Laurence Bibot, on sera encore plus nombreux à la rentrée. Cette troupe est tellement unie et a tellement envie de travailler ensemble. Je trouve que, dans le monde actuel, il est très important et symbolique d’avoir un collectif qui s’entend bien et qui fonctionne. Qui joue un rôle de contre-pouvoir, qui existe toujours et de savoir qu’on peut travailler en toute amitié.”

Et d’ajouter que “l’esprit de troupe, on en manque terriblement dans tous nos métiers aujourd’hui. Comme tout le système est fait pour diviser les gens – diviser tout pour mieux régner – et ben, là-dedans, il existe une troupe qui n’a pas splitté. Je ne me compare pas du tout au Splendid, aux Nuls ou encore aux Robin des bois, mais on a une troupe qui persiste dans le temps et est donc plus forte que tout.”

Et la cheffe de bande de conclure : “Si, demain, on est viré, on existera autrement : sur scène, sur le web, etc. Le message est : ce n’est pas France Inter qui peut décider de la vie ou mort de ma troupe, normalement. L’humain est plus solide que le système qui l’a produit. C’est la leçon qu’on doit tirer : si, par malheur, ma troupe est dégagée, elle existera toujours. La solidarité est plus forte que le système qui t’a hébergé.”