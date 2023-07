Les Nuits du Cirque : les arts circassiens dans tous leurs états

Au menu de ces Nuits du cirque (infos et tickets via ce lien) ? Du cirque (les pirouettes en cascade de Cronopia contorsionniste :”Maromas”), de la danse aérienne (Aerialis Shows&Academy), du show (le chant de flammes – pour de vrai – a cappella de la Compagnie Manda Lights :”Anima”), du rire (avec la compagnie aussi absurde que poétique et qui défie les lois de la pesanteur, Juste à deux : Sens Dessus Dessous) mais aussi… du vélo et du football (avec le footballeur espagnol Mencho Sosa qui a décidé de quitter les terrains de football pour les cirques avec sa technique de jonglage détonante).

Enfin, au-delà de spectacles ambulants (avec les compagnies Soukha, Swingin pic Nic, Le conte est bon, Timba del mundo, Tiguidap, Art&Smile, Les bonimenteurs, Les Z’Allumettes) et d’un Village Cirque pour enfants (de 15h à 23h : grimage, sculpteur de ballons, initiation au cirque), le spectateur partira à la découverte des arts du cirque belge. À commencer par cette collaboration belgo-espagnole avec la compagnie ça sent le Roussi et leur show qui fait des voyages à coups de pédales en plein Tour de France : “En selle ou presque”. Mais aussi ceux venus du monde entier comme les espiègles du Cometa Circus du Brésil et Pérou, l’acrobate et multicorde italienne Elisa Alcade ou encore le duo féminin et comique argentin Menayeri circo :”Marcia&La Hiedra.

Sans oublier Espuma Bruma, la petite bulle d’air qui nous vient de Mar del plata en Argentine. “Spécialiste de l’équilibre sur corde et maître dans l’art des bulles, Espuma souffle son spectacle “rOdandO” d’Amérique du Sud jusqu’en Europe, de l’Argentine à la France depuis 2010. De festivals en festivals, Espuma a pour objectif de créer une scène basée sur le jeu et la séduction des spectateurs qui seront pris dans une danse qui éveillera leur sens.” Ça promet !