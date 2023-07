Une “Quinzaine de l’Humour” belge à Paris : nos humoristes en herbe peuvent désormais se tester dans la capitale française

Leur objectif ? “Faire rayonner les humoristes belges francophones et de permettre à des talents de se faire connaître dans la capitale française. Elle démarrera par deux soirées de présélection organisées les 11 et 12 septembre à Bruxelles et à Liège, en partenariat avec la Fédération Belge des Professionnels de l’Humour (FBPH). Ces soirées de présélection permettront à 20 artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles (10 par soirée) de montrer sur scène tout leur talent à un jury de renom. Lors de ces soirées de présélection, une partie de l’audience sera réservée à un public de professionnels. L’autre partie sera transformée en billetterie ouverte à tous afin de garantir aux artistes une audience variée et dynamique.”

À l’issue des deux soirées, le jury, composé de professionnels du secteur, sélectionnera 10 humoristes qui auront la chance de pouvoir se produire durant trois soirs de suite dans les salles parisiennes partenaires (Les Blancs Manteaux, La scène Barbès-Comedy Club, The Joke Comedy Club, Le Point-Virgule, L’Apollo Théâtre). Ces représentations seront précédées d’un gala d’ouverture qui se tiendra le 28 novembre 2023 au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, soirée durant laquelle les lauréats se produiront à tour de rôle pendant 10 minutes.

Appel à candidatures

”L’appel à candidatures est ouvert à tous les humoristes de plus de 18 ans de la Fédération Wallonie-Bruxelles et sera opérationnalisé par WBI en collaboration avec la Fédération Belge des Professionnels de l’humour (le fait d’être membre de la fédération -présidée par Vincent Taloche- n’est nullement une condition d’éligibilité), précise le communiqué. Les candidatures devront être adressées avant le 31 juillet 2023 à l’adresse info@fbph.be. Celles-ci seront traitées par un comité artistique qui déterminera les 20 artistes qui seront contactés lors de la dernière quinzaine d’août.”

Les détails du processus de candidature :

•Envoyez votre candidature par e-mail à l’adresse mail suivante : info@fbph.be ;

•Incluez une courte biographie et un CV qui met en évidence votre expérience dans le domaine de l’humour ;

•Joignez une vidéo d’un sketch complet (10 minutes maximum) qui représente votre style et votre personnalité ;

•Cet appel est ouvert à tous les types d’humour.

”Assurez-vous d’inclure vos coordonnées complètes (nom, numéro de téléphone, adresse e-mail) dans votre candidature”, conclut le communiqué.