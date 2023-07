Félix Radu, chroniqueur et jongleur des mots de La Première : “TikTok et YouTube sont devenus les nouveaux musées et théâtres”

Il pense aussi l’adapter bientôt en dessin animé. “Ce projet représente tellement d’efforts depuis 7 ans que cela me retire presque la joie du truc, confesse celui qui avait aussi fait le Marathon des sables. Ce n’est pas que je ne suis pas heureux mais surtout soulagé.”

Cette pièce de théâtre lui tenait vraiment à cœur. “Jusqu’à présent je n’avais qu’un seul en scène qui tournait et il y a eu un gros quiproquo dans les médias sur le fait qu’on me nommait comme humoriste alors que ma passion première, c'est le théâtre et l’écriture dramatique. Mes artistes préférés ne sont pas Gad Elmaleh, Blanche Gardin, etc. Mes monstres à moi sont Alfred de Musset ou Victor Hugo. J’ai donc écrit ce seul en scène très jeune et cela représentait bien le jeune homme que j’étais à l’époque. Cette pièce représente bien plus celui que je suis devenu. Cela aurait été une énorme frustration de ne pas pouvoir montrer au monde ce que j’étais capable de faire en termes d’écriture, ce qui me me ressemblele mieux, la principale de mes rêveries.”

Rose&Massimo ne serait-il pas une sorte de Roméo et Juliette des temps modernes ?

”Oui, c’est tout le propos. Effectivement, il n’y a rien de nouveau sous le soleil dans la mesure où c’est une histoire d’amour contrariée. Mais la plupart des grandes œuvres littéraires c'est ça : deux personnes qui s’aiment et pour qui ce n’est pas possible. Je suis du même avis que Musset, je pense que les histoires d’amour, c’est quelque chose que tout le monde vit, traverse, connaît. Cependant, comme il le disait, est-ce vieux que d’être immortel ? En réalité, c’est toujours nouveau. Je vois cela comme le soleil: c’est le même astre mais chaque fois d’une nouvelle journée.”

Et Massimo, est-ce vous ?

”Une version fantasmée de moi, comme Rose est une version fantasmée de la personne que j’ai aimée à l’époque. Et de toutes les femmes que j’ai aimées. Mais on n’est jamais entièrement notre œuvre. Il ne faut pas tomber dans le propre récit de soi. Massimo est inspiré de ce que j’aimerais être et ce que je pressens de ma personnalité. J’ai tout exacerbé : l’oisiveté, la rêverie, la poésie, la douceur et la maladresse. C’est pourquoi je le joue car c’est très facile à jouer pour le coup.”

Quand on est un poète comme vous, ne craignez-vous de ne pas être compris ?

”C’est gentil de dire que je suis poète, ça fait plaisir. Peu importe son domaine d'activité, l'artiste est incompris. Il y a de l’incompréhension dans l’art. Je suis en train d’écrire un roman et il commence ainsi : 'L’écriture, c’est l’art du malentendu gracieux'. On sait qu’on sera incompris. Si j’ai écrit, c’est parce que je suis incompris. Après, je n’ai pas peur. Ce n’est pas grave d’être incompris, l’important est que les autres se comprennent mieux. L’incompréhension me va tant qu’elle est positive, que les gens s’en servent pour se compléter.”

"Si les arts traditionnels ne semblent pas bien aller, c'est de leur faute. On a pris les jeunes de haut."

Selon vous, la langue française, son vocabulaire et la poésie se perdent ?

”C’est une image biaisée. Il y a une forme de passéisme qui est toujours là. À l’époque de Musset, déjà, on disait : 'On n’écrit plus comme avant'. La langue évolue, l’art aussi. Si les médias traditionnels et les théâtres sont désertés aujourd’hui, est-ce que cela veut dire que les théâtres et l’art ne vont pas bien ? Je ne suis pas certain. Aujourd’hui, on a juste une jeunesse qui se sent illégitime d’aller dans des expositions ou des musées. Pour moi, TikTok et YouTube sont devenus les nouveaux musées et théâtres. La jeunesse se sent illégitime de faire de l’art mais elle en fait d’une autre manière. Elle réinvente son propre canal. Quelle génération peut se vanter d’avoir autant de jeunes capables de danser, écrire, faire des vidéos, commenter et avoir un avis sur tout et toutes les infos ? Aucune! Je pense que la poésie ne s’est jamais aussi bien portée. Tous ont accès à l’art. Si les arts traditionnels ne semblent pas bien aller, c’est de leur faute. On a pris les jeunes de haut. Les jeunes qui sont arrivés et on leur a dit : 'Vous n’êtes pas capable de le faire, il y a eu des génies avant vous'. La langue française s’enrichit, continuellement. Il y a effectivement des gens bêtes partout. Ceux qui parlent mal et font des fautes d’orthographe font peur… Mais, en réalité, le français n’est qu’un moyen de s’exprimer. Il y a d’autres canaux : le corps, la danse, etc. Un humain qui a besoin de s’exprimer trouvera toujours le moyen. La poésie existera donc toujours. Tant qu’il y aura un être humain insatisfait, il y aura de la poésie. La poésie n’est que cela… de l’insatisfaction.”

”La Belgique n’aime pas beaucoup ses artistes”

Félix Radu voit le Festival d’Avignon comme un tremplin. “Mais qui coûte cher ! Une manière de démarrer quelque part, d’être vu et roder le spectacle. On jouera à Paris en septembre. C’est le pari : de voir si l’aventure continue ou va s’arrêter.” Malheureusement, il semble que nos artistes belges doivent toujours partir vers la capitale française afin de “réussir”. “Tout dépend de votre définition de “réussir”. Il y en a qui vivent en Belgique, font leur art, vivent très bien et réussissent ainsi d’une manière ou d’une autre comme PE ou Guihome par exemple.” Le jeune auteur nuance toutefois son propos. “Mais il est sûr que la Belgique n’aime pas beaucoup ses artistes et ne les poussent pas énormément. On ne se sent pas énormément valorisé. Il y a une étape où quand tu as réussi, la Belgique est confortable. Tu connais les médias, les visages et prénoms, comme une partie de Monopoly réussie : tout est simple, ça grandit plus tellement mais c’est fait. À Paris, c’est différent, beaucoup plus dur, plus cruel et ça ne se calcule pas. Jamais même. Quand tu dis non à un journaliste pour une interview, ils ne reviennent plus. J’en connais qui ont essayé trois mois et sont revenus : 'je ne peux pas, c’est l’enfer !' Mais, moi, ça me plaît cet enfer. C’est ça aussi réussir, c’est rater. Des échecs à la chaîne et ça ne m’ennuie pas du tout d’avoir six mois de galères dans une salle vide. C’est mon taf !”

”C’est vachement cool ce que tu fais Félix mais ça ne marchera jamais en France”

Courtisé par le cinéma (il a déjà eu quelques petits rôles et on lui a proposé d’écrire un film) et en route pour adapter son Rose&Massimo en dessin animé (il est en contact avec Disney : “autant viser haut direct !”), Félix Radu ne l’est étonnamment pas du tout par les radios françaises. “C’est peut-être mon ego mais j’avoue être aussi très surpris de ça. Parce que mes chroniques marchent vraiment très bien à la RTBF et personne n’est venu me démarcher.” Et le chroniqueur d’une fois par mois sur La Première de poursuivre. “Et quand j’ai quitté la RTBF pendant deux ans, je suis allé frapper à la porte de Radio France, fier de mes chroniques qui font entre 5 et 6 millions de vues. Et France radio m’a dit : ça ne nous intéresse pas du tout. C’est gentil ce que tu fais, c’est vachement cool, mais jamais cela ne marchera en France'.” Félix Radu conclut par un constat. “Alors que cela marche déjà en France vu que mes chroniques sont sur internet et les vues sont bien plus en France ! Nul n’est prophète en son pays, c’est bien connu. Je me fais même plus accosté en France dans la rue qu’en Belgique. Il y a une sorte de condescendance française vis-à-vis de la Belgique. Ils ne se rendent pas compte de ce jugement… c’est dommage car j’aurais adoré être sur une radio française.”

Félix Radu, né le 15 octobre 1995 à Namur, est un comédien et auteur belge ©cameriere ennio

Voici les autres Belges à Avignon

Comme chaque année, la Belgique débarque en Avignon. Outre Felix Radu ou l’infatigable Michael Dufour avec son Faites l’amour avec un Belge, il existe aussi et surtout le Théâtre Episcène qui a ouvert ses portes lors du Festival OFF 2018 avec une programmation 100 % belge. Fort de cette première expérience, il est désormais ouvert toute l’année et à tous sans restriction. Avec une directrice, Jeannine Horrion, qui se bat pour avoir une belle programmation chaque été.

Jeannine Horrion, directrice du théâtre Episcène en Avignon. ©D.R.

En tant que nouveau théâtre permanent à Avignon, Episcène se veut un lieu de programmation de toutes les formes artistiques – du théâtre au cirque, en passant par la musique, le jeune public, le théâtre gestuel ou encore le seul en scène – mais également un lieu d’accueil de futures créations, résidences, spectacles, ateliers et événements privés ou publics. L’année dernière, Episcène a également lancé son propre festival annuel sous le nom de Ceci n’est pas un festival, projet qui aspire à proposer aux Avignonnais un festival exclusivement belge pendant les jours d’automne.

Kosma et son seul en scène à Avignon ©D.R.

Au programme des Belges ? Des humoristes connus comme Bruno Coppens et Pierre Kroll ou un peu moins comme Kosma avec son stand-up pour les Nuls (”Seul en scène comme dans la vie”) ou encore Zora (”sorte de Mister Bean infusé de Blanche Gardin”). Mais aussi des spectacles avec Mozart vs Mozart de la famille Gillis et présente pour la deuxième fois consécutive (si vous voulez les croiser, allez à la piscine du camping !). Ou encore L’argent fait le bonheur de la célèbre troupe bruxelloise Les Voyageurs Sans Bagage avec notamment Marie Darah, championne européenne de Slam en 2021, dans la distribution. Notons encore le cabaret de Peggy Lee Cooper, Kheir inch’Allah mis en scène par Mohamed Ouachen, le seul en scène Naître de la Vivre en Fol Compagnie ou encore le spectacle primé en 2022 Les variations silencieuses (évoquant une sœur pansexuelle). Sans oublier cette pièce liégeoise, Des chèvres en Corrèze” de la compagnie Les Chevals de Trois, qui propose un petit-déjeuner à tous ses spectateurs vu l’heure matinale de leur show, 10 heures (sauf les lundis), et grâce à leur partenariat avec des cafés et chocolatiers belges.

www.episcene.fr