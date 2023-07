Il est revenu le temps des comédies musicales

Auparavant, la troupe aura squatté 18 fois le Palais des Congrès de Paris, du 15 novembre au 7 janvier. C’est là que le spectacle avait vu le jour au crépuscule des nineties.

Créée en 1998 par Luc Plamondon et Richard Cocciante d’après l’œuvre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris a littéralement ressuscité un genre presque tombé dans l’oubli dans nos contrées, alors que les comédies musicales n’ont jamais perdu de leur aura à West End (Londres) et à Broadway (New York). Pour vous donner un ordre de grandeur, Broadway a accueilli en 2018 près de 15 millions de spectateurs !

Le monde à ses pieds

Notre-Dame de Paris a fait mieux que remettre au goût du jour le genre, elle s’est exportée à travers le monde. Dès 2000-2001, elle a été adaptée en anglais à Londres, avec Dannii Minogue, la sœur de Kylie !, dans le rôle d’Esmeralda. Ensuite, ce sont plus de 20 pays et presque autant de langues qui ont succombé aux charmes de la musique de Richard Cocciante et au livret signé Luc Plamondon, de la Pologne à la Chine en passant par la Russie, le Japon, les Pays-Bas et la Corée. Cela représente quelque 5 000 représentations et des millions de spectateurs. De quoi tacler définitivement l’idée reçue selon laquelle la comédie musicale est du ressort exclusif des Anglo-Saxons !

<p>Daniel Lavoie (gauche) et Angelo Del Vecchio, dans les rôles de Frollo et Quasimodo, dans "Notre Dame De Paris", jouée pour la première fois à New York, le 13 juillet 2022</p> ©AFP

Même New York n’a pas échappé à la fièvre de Notre-Dame. L’an dernier, la comédie musicale s’est installée au Lincoln Center, à quelques pas de Broadway. Dans Le Parisien, Luc Plamondo avait dit : “À l’époque où j’ai créé Starmania et Notre-Dame de Paris, un producteur britannique m’a dit : Il ne faut jamais chercher à aller à Broadway mais attendre que Broadway vienne te chercher !” La renommé du spectacle a fait son œuvre, mission accomplie. Avec peut-être un coup de pouce du sort, c’est-à-dire l’émotion provoquée par l’incendie de la vraie cathédrale en 2019, dont les images ont aussi fait le tour du monde. Hasard du calendrier, l’annonce de ce retour de Notre-Dame sur scène coïncide avec l’arrivée des premiers éléments de la nouvelle charpente de la Vieille Dame meurtrie par les flammes.

©PHOTOPQR/VOIX DU NORD /Ludovic Maillard - ROUBAIX LE 12/11/2016 - La comedie musicale Notre dame de Paris au colisee de Roubaix.

Notre-Dame de Paris, ce sont aussi des visages et des voix qui nous sont devenus familiers. Le spectacle a donné un coup de boost essentiel aux carrières d’Hélène Segara (Esmeralda), de Julie Zenatti (Fleur de Lys), de Garou (Quasimodo), de Patrick Fiori (Phoebus) et de Daniel Lavoie. Ce dernier est le seul rescapé du casting original. Il incarne toujours Frollo, désormais entouré par la jeune génération.

Starmania et Les Dix commandements

Le temps des cathédrales n’a donc jamais été révolu, tout juste s’est-il un peu éloigné géographiquement. Mais le voici de retour près de chez nous. Ce n’est pas le seul spectacle ayant marqué les consciences qui se réinvite de la sorte. Il y a quelques semaines, c’est Starmania, de Michel Berger et Luc Plamondon – encore lui ! – qui reprenait du service. Également à Forest National. Le public venu assisté aux représentations n’était pas composé que de nostalgiques des premières versions de l’opéra rock, loin de là. On croisait dans les travées de la salle toutes les générations, des plus petits au plus âgés. Et tous affichaient la même ferveur à l’écoute de l’histoire de Marie-Jeanne, Johnny Rockfort, Sadia, Ziggy, Zéro Janvier et compagnie.

Un autre retour se profile, celui des Dix commandements. Le spectacle composé par Pascal Obispo, avec un livret écrit par Lionel Florence et Patrice Guirao, mis en scène par Elie Chouraqui, a cartonné à sa sortie en 2000. Lui aussi a voyagé à l’étranger, même à New York où il a été adapté en anglais. À la clé : 4 nominations aux BroadwayWorld Awards !

Lui aussi fait son retour chez nous. Vingt-deux dates en France viennent d’être dévoilées et sont en vente (via Ticketmaster.fr) à l’occasion des 25 ans du spectacle. Celui-ci posera aussi ses valises à Bruxelles, encore à Forest National, pour deux représentations le 9 novembre. Les tickets sont disponibles sur Ticketmaster.be.

La version 2024 des Dix commandements est annoncée plus moderne. De nouvelles chorégraphies et un décor inédit seront de la partie. Pascal Obispo a aussi réarrangé les chansons, dont les tubes “L’envie d’aimer”, “Le dilemme” et “La peine maximum”. Il a même indiqué que deux ou trois inédits pourraient se glisser dans la partition.

En revanche Moïse ne sera plus jamais le même. Et pour cause, Daniel Levi, son interprète original est décédé il y a un an.