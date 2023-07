Les spectacles musicaux, un genre qui se porte très bien

D’autres shows n’ont peut-être pas la même aura que Notre-Dame de Paris et ceux cités ci-dessus mais ils font tout de même le plein de spectateurs. On pense à Bernadette de Lourdes, Holidays autour des chansons de Madonna, Guignol, la grande aventure musicale, Sherlock Holmes, l’aventure musicale, Molière l’opéra urbain ou Pinocchio. Et ce n’est là qu’une sélection très restrictive !

En Belgique aussi, nous ne sommes pas en reste. En octobre, La Famille Adams débarque au Théâtre Royal de Mons les 21 et 25. Elle sera suivie par deux représentations à chaque fois de Flashdance proposées le 21 janvier, et de La petite sirène le 6 avril. En janvier 2024, le Wex, à Marche-en-Famenne, recevra Les mystérieuses cités d’or. Quatre représentations sont annoncées du 4 au 7. Sans oublier le retour de Starmania au Palais 12 de Bruxelles en novembre-décembre 2024 pour trois soirées et deux après-midi, et Molière l’opéra rock à Forest National le 23 mars.

Le genre n’est donc pas en péril. Et s’il faut encore souligner combien il se porte bien, il faut se rendre sur les plateformes comme Netflix et Amazon Prime Video pour se rendre compte qu’il y a de nombreux spectacles musicaux proposés dans le catalogue. Plusieurs dizaines à chaque fois.

De nouveaux projets sont aussi annoncés très régulièrement. Parmi les plus récents – et surprenant – figure celui de Mathieu Kassovitz. Le réalisateur de La haine a annoncé adapter son film culte en comédie musical. “Ça fait deux ans qu’on travaille sur un nouveau projet de La Haine, pas au cinéma mais La Haine Live, un mélange de cinéma et de spectacle”, a-t-il fait savoir sur Instagram.

À voir fin 2024 sur la scène de la Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt, près de Paris.