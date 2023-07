”Blanche-Neige” de retour avec... un seul nain: quand Disney veut laver plus blanc que blanc

La littérature n’est pas le seul domaine à être concerné par cette chasse à ce qui est blessant ou offensant, loin de là. Et Disney n’est pas le dernier à passer ses classiques par cette moulinette. Depuis deux ans, l’entreprise a fait ajouter des avertissements avant la diffusion de certains de ses dessins animés ou films. Contre le racisme, notamment. C’est le cas pour Les Aristochats, Peter Pan, Le livre de la jungle, Dumbo l’éléphant et La dame et le clochard. Autant de standards qui véhiculent aux yeux de Disney des stéréotypes qui n’ont plus ou pas lieu d’être.

Des nains qui n’en sont plus

Cela fait aussi des années que le géant aux grandes oreilles revisite ses classiques en version film live action. Autrement dit, non plus en dessin animé mais avec des vrais comédiens et décors. Prochainement, ce sera au tour de Blanche-Neige de s’inviter à l’écran sous cette forme. Sortie annoncée en mars prochain.

Le Daily Mail s’est procuré les premières images du film. Blanche-Neige y apparaît sous les traits de Rachel Zegler, actrice latino (d’origine colombienne). Un peu étrange quand on sait que l’héroïne tire son nom de la blancheur de sa peau… blanche comme neige. Quant aux sept nains, ils ne le sont plus tous. Il n’y en a même plus qu’un seul. À ses côtés, on voit un géant, une femme, trois des comédiens de couleur. Une bande de joyeux drills désormais qualifiés de “créatures magiques issues de la forêt”, à des années-lumière de l’image véhiculée jusqu’ici par le classique de Disney.

Selon Greta Gerwid qui a adapté l’histoire – elle est aussi derrière le film Barbie -, il n’y aura pas non plus de prince charmant et Blanche-Neige aura pour ambition de devenir une leader. Autant dire qu’un fan de Disney n’y retrouvera plus ses petits. Et que de nombreux enfants pourraient être – en tout cas dans un premier temps – perturbés, comme le sont ceux qui assistent à la parade Disney dans les parcs du géant du divertissement où la Petite sirène, originellement rousse – elle est issue d’un conte nordique ! – défile désormais sous les traits d’un personnage de couleur, comme dans le remake.

Faut-il également rappeler que Blanche-Neige est basé sur un conte des Frères Grimm, une histoire qui se déroule donc dans ce qui est aujourd’hui l’Allemagne ?

Disney est-elle une entreprise progressiste ?

Disney défend ses choix, tant concernant l’incarnation de Blanche-Neige que celles des sept “nains” : “Pour éviter de renforcer les stéréotypes du film d’animation original, nous adoptons une approche différente sur ces sept personnages et avons consulté des membres de la communauté du nanisme”. Des propos publiés après une charge virulente de la part de Peter Dinkage, l’acteur incarnant Tyrion Lannister dans la série Game of Thrones. Il s’était dit surpris de constater que Blanche-Neige prendrait les traits d’une actrice latino alors que Disney continuait à raconter son histoire avec les 7 nains et tous les stéréotypes incorrects qui vont avec. “Vous êtes progressiste d’une certaine manière et vous continuez à raconter cette putain d’histoire rétrograde de sept nains vivant ensemble dans une grotte. Qu’est-ce que vous faites, les mecs ? N’ai-je rien fait pour faire avancer la cause depuis ma tribune ? Je suppose que je ne suis pas assez bruyant.”

Dans "Game of Thrones", le personnage de Tyrion Lannister est incarné par Peter Dinklage. ©Photo News

Quant à Rachel Zegler, elle a insisté sur le fait que l’histoire de Blanche-Neige devait être rafraîchie : “Les gens font des blagues sur le fait que notre film est une Blanche-Neige politiquement correcte… C’est le cas parce que l’histoire en avait besoin”. Reste à voir si le public suivra…