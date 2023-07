Gros carton pour une troupe belge au festival d’Avignon

L’argent fait le bonheur est un spectacle qui fait rayonner le théâtre Belge Francophone à l’étranger avec son adaptation de Molière pop et déjanté mêlant théâtre, chant, danse et surtout de l’humour. “Ces six comédiens aux origines diverses et aux multiples talents se placent comme les représentants logiques de l’art populaire belge”, apprend-on par communiqué.