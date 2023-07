La Pig, fondateur de la Chenille School Academy, veut relancer la mythique danse festive: "Cette école de chenille est partie d’une blague"

Si Vincent Piguet est devenu comédien et humoriste à 32 ans, il lui manquait un petit quelque chose autour de la danse. “Mes deux premiers sketchs écrits s’appelaient 'Le prof de danse' et l’autre 'Le chenilliste' qui donnait cours de chenille synchronisée, nous raconte l’artiste de 50 ans qui a notamment joué dans la pièce The Full Monty. “C’était un gag au départ mais c’est la preuve que cela me titillait déjà bien (sourire) !” Et plutôt que de faire un striptease comme dans Full Monty, La Pig a inventé la chenille synchronisée après avoir vu 'Le grand bain' – sur la natation synchronisée chez les hommes – au cinéma. “Je me suis alors dit : 'Comme ça existe en natation, moi, je vais le faire pour de vrai. Je vais monter la première école de chenille synchronisée. C’était juste après le Covid, il y a un an et demi. Les gens avaient besoin de ça : se marrer, se toucher, etc. La zumba existe bien, alors pourquoi pas faire de la chenille synchronisée comme sport après le boulot ? C’est sportif, on travaille les abdos. Puis cela crée du lien et on se marre !”

À tel point que vous avez même battu un record mondial !

”Oui (sourire) ! Après avoir fait cela un peu seul dans mon coin, je suis assez sollicité en ce moment. Radio France Bleue Normandie est donc venu me chercher le 12 juin dernier pour les aider à battre le record de la plus grande chenille détenu par les Bretons. Et on connaît leur rivalité… Résultat ? 3 940 personnes y ont participé. On a triplé le précédent record. Et on remet ça le 2 septembre à la grande braderie de Lille !”

"La chenille va devenir papillon, car une émancipation s'opère chez les gens : ils marchent tous dans la même direction et tout le monde est accepté."

Pas loin de la Belgique ! Une succursale est-elle prévue chez nous ?

”C’est prévu, normalement. Je reçois énormément de messages de personnes qui me le demandent. On va donc essayer d’en créer une chez vous, oui. Si un Belge est motivé à animer cela, je le forme ! Il est le bienvenu. Ce côté feel good, ludique et qui donne le smile est encore plus fort en Belgique qu’en France. Vous avez ce côté loufoque et absurde que le français possède moins. Il y a déjà plusieurs endroits en France sur la liste et je dois maintenant voir comment mettre tout cela en place. Pour l’instant, je donne des cours gratuitement, je fais juste payer une licence. La Chenille School Academy est une association à but non lucratif et dont l’adhésion – une licence pour un an – coûte 10 euros. Ce qui me permet de louer les salles, imprimer des flyers, etc. Je ne gagne pas vraiment d’argent pour l’instant.”

Quelle est la différence entre votre chenille synchronisée et la fameuse Queuleuleu de Bézu ou la célèbre chenille de la Bande à Basile ?

”Nous, on mixe les deux, car la queuleuleu, c’est par les épaules et la chenille, par la taille. Et, en même temps, j’invente des noms de pas : G (pour bras gauche), D, croix, standard (remettre mains sur épaules) ou encore casquette, essuie-glace, swimming pool, etc. (sourire). Quant à la tenue, elle est basée sur le fitness des années 80 style 'toutouyoutou' avec le bandeau en éponge et les poignets qui vont avec. Sans oublier le petit short ! Mais, au cours, les gens viennent comme ils veulent. Derrière ce qui peut paraître une bêtise, il y a beaucoup de fond. Car la chenille va devenir papillon. Il y a une émancipation chez les gens qui dansent la chenille. Ils ne se prennent pas au sérieux, mais ils marchent tous dans le même sens et la même direction. Tout le monde est accepté et il n’y a pas besoin de savoir bien danser. Ce n’est que du positif. Les gens aiment faire des chorégraphies ensemble. Ça les décomplexe complètement. On va tellement loin dans le stupide que les gens ne se prennent pas au sérieux.”

Et quel est votre objectif final ?

”De monter une fédération de la chenille. Faire un festival avec toutes les Chenille School Academy de France et de Belgique. Organiser un championnat du monde de chenille, une fois par an, comme avec le 'air guitar'. Avec, pour but final, que la chenille synchronisée devienne une discipline olympique ! Le hip-hop le devient bien dès l’année prochaine aux JO de Paris, alors pourquoi pas la chenille dans 20 ou 30 ans ? On est les pionniers et on verra bien !”