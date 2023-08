David Jeanmotte, parrain du Top Women, l'élection qui met à l'honneur le "body positive": "On est dans du vrai, avec du vécu, pas des influenceuses"

Top Women Belgium 2023 avec la gagnante et couronnée Serafina La Monica (58 ans, Etterbeek), sa 1re Dauphine - avec ses lunettes -, Valérie Dedobbeleer (47 ans, Hastière-Lavaux), sa 2e Dauphine Stéphanie Brahy (38 ans, Gesves) ou encore le Prix du Jury de Mélanie Hostiez (33 ans, Orp-le-Grand) - tout à gauche - et le Prix du Public à Véronique Durlet (50 ans, Mellet) - tout à droite. ©Top Women Belgium

Et ce n’est pas David Jeanmotte, relookeur et chroniqueur de la RTBF, mais aussi parrain du Top Women depuis des années, qui dira le contraire. “Top Women, ce n’est pas une option. C’est une nécessité pour toutes les femmes. Ça devrait être remboursé par la Sécurité sociale !”, glisse David Jeanmotte, parrain de milliers de femmes. “Avec Nathalie De Reuck, on a commencé avec le salon de la femme où je faisais des relookings. Et ce salon s’est transformé en Top Women. On est passés du salon où on proposait un shooting photo (avec des photos non retouchées !), des vêtements, des régimes, accessoires, etc., à une sorte d’élection bien-être et estime de soi. J’avais fait une vidéo, mon tout premier live – qui avait fait un carton (800 inscriptions le lendemain) – où je disais : les filles, si vous avez de la cellulite, de l’acné, des poils, du ventre, une culotte de cheval, etc., eh bien ce salon est pour vous. Il est là pour vous mettre en valeur et vous sentir bien. On va créer une communauté, chacun à son sac à dos de merde, alors venez. Si vous n’en avez pas, ne venez pas. Nous, ce qu’on veut, ce sont des vraies femmes. Celles qui travaillent, ont des enfants, des cicatrices, qui ont vécu, qui sont marquées… des vraies femmes !”

En quoi consiste votre rôle de parrain ?

”Quand elles s’inscrivent, je les invite dans mon petit atelier pour qu’elles me racontent ce qui les dérange chez elle et ce qui leur ferait plaisir. On a de tout. On peut partir dans du psychologique, du complexe, une rupture ou, parfois, dans des choses plus dures comme des maladies, du handicap ou des violences conjugales. On est dans du vrai ici, pas dans des influenceuses. Il y a du vécu. Cela va d’une perte d’enfant à des ablations de sein en passant par des accidents tragiques et physiques. Je tends donc l’oreille et j’arrive à avoir une écoute positive grâce au fait que je fais ce métier depuis 15 ans maintenant. Et grâce à mon côté 50 % fille et 50 % garçon, je sais écouter et donner des clés pour leur donner confiance en elles et que cela les libère. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas gourou, mais étant entouré à 90 % de femmes toute l’année, j’arrive à mieux les comprendre que certaines personnes. Mais une fois que chacune écoute ce que l’autre a vécu de manière négative, on forme un cercle de 15 personnes, elles savent jauger sur une échelle de 1 à 10 où elles se situent entre elles. Elles s’identifient. Il y a une sorte de vague émotive qui se fait naturellement.”

Top Women Belgium avec leur parrain David Jeanmotte. "Moi aussi j'ai des complexes, c'est mon gros ventre et mes poignées d'amour, dixit le relookeur et chroniqueur de la RTBF. Chacun son complexe mais ce n'est pas pour ça que je ne fais pas des magazines et de la télé!" ©Top Women Belgium

L’opposé, finalement, d’une élection comme Miss Belgique – où vous êtes souvent membre du jury – qui garde certains critères de beauté.

”Oui, mais j’ai toujours soutenu ce genre d’élections, même Miss Belgique, car j’ai toujours été dans cette bienveillance-là et l’apprentissage du bien-être pour que la personne, quelle qu’elle soit, se sente mieux. Et Top Women, c’est pour cela que je suis parrain et que je le reste, c’est parce qu’elles ont des choses à faire et on les aide dans leurs démarches comme faire des interviews, chercher des sponsors, réaliser des défis, etc. Au Top Women, il n’y a pas d’âge. Et j’y ai même déjà vu des filles super canon, mais avec une estime de soi à moins 60 à cause d’un mec qui leur a dit qu’elles avaient un gros cul ou qu’elle baisait mal. Il y a donc une frustration et un blocage. Alors que la gamine, après avoir fait Top Women, je vous assure qu’elle peut aller se présenter à l’élection de Miss Belgique. Sinon, elle n’osera pas franchir l’étape. Quand t’as peur, tu ne sais pas avancer. Une peur vient d’un complexe ou d'une réflexion dite il y a 10 ans par une personne, mais qui résonne encore dans ta tête. C’est ça aussi Top Women : quand tu vois les autres filles, ton complexe s’atténue. Comme quand, moi, je vois d’autres garçons avec encore plus de ventre que moi. L’une va t’apporter le côté positif que tu n’as pas et, toi, tu vas lui apporter ta super compétence ou autre. Elles vont s’échanger, chacune avec leurs défauts et complexes, des choses positives.”

"Grâce à mon côté 50 % femme, je sais les écouter et donner des clés pour leur donner confiance en elles."

Serait-ce la même chose du côté masculin ?

”Oui, évidemment, les diktats de la beauté existent aussi chez les hommes. Ils souffrent de cette dictature de la perfection visible à la télé. On pourrait faire un Top Men. Car plein de mecs qui étaient beaux avant… avec l’âge, ils ne se sentent plus comme ils étaient et restent alors plan-plan devant leur télé. La différence entre un homme et une femme, c’est qu’un homme se verra toujours beau devant un miroir. Une femme, elle, va voir un truc qui ne va pas, et elle ne se sent plus belle. Et quand tu ne te sens plus belle, tu n’as plus de pouvoir. Et quand tu as le moral à zéro, t’es dans le paraître tout le temps… donc tu n’es plus toi et t’es dans le faux. Résultat ? On se sent mal. Avoir de grosses fesses, par exemple, ce n’est pas moche, c’est beau, car sexy et sexuel ! Au début, elles n’aiment parfois rien jusqu’à leurs chevilles et elles finissent par défiler en soutien-gorge sur scène ! (sourire)”