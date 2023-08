Un Belge, champion du monde de magie : “Un rêve pour lui, devenu réalité aujourd’hui”

En effet, la Belgique n’avait encore jamais performé au World Championships of Performing Arts, considérés comme les Jeux Olympiques des Arts de Performance. Cette année, notre plat pat y a envoyé une délégation de 17 artistes – des magiciens, des chanteuses, des danseuses, des acteurs et même une contorsionniste – pour la première fois à Los Angeles.

L’Or pour la Belgique

Repéré lors du défilé Formal, catégorie où il s’était inscrit afin d’améliorer sa présence scénique, Maxime Croisé obtient d’abord son sésame pour la suite du concours. Mais l’apogée de son parcours sera sa participation et sa victoire éclatante lors du Magic Open, apprend-on par communiqué. “Le jeune magicien créatif a impressionné les juges et le public avec ses tours enchanteurs et sa maîtrise parfaite de l’art de la magie, sa passion la plus chère et la principale raison de ce voyage américain”.

À l’issue du concours, le Belge s’est donc vu décerner la médaille d’or de sa catégorie, ainsi qu’un Award pour l’ensemble de sa performance. ” Le championnat m’a apporté une expérience inestimable, des rencontres avec des professionnels du spectacle, l’opportunité de travailler sur scène dans un univers différent, une visibilité médiatique et, surtout, l’envie d’aller toujours plus loin en magie”.

Des projets d’illusion plein la tête

Sa prochaine escale sera Las Vegas et une rencontre avec le légendaire magicien David Copperfield, nous apprend encore le communiqué sur sa victoire. “Un rêve pour lui, devenu réalité aujourd’hui”. À son retour en Belgique, il effectuera un stage de 6 mois chez Levita, entreprise belge spécialisée depuis des années dans la magie. Il montera ensuite sur les planches du café-théâtre bruxellois le Petit Chapeau Rond Rouge pour plusieurs soirées “Mystery Cabaret” aux côtés d’autres magiciens et mentalistes.

Enfin, Maxime Croisé souhaite développer davantage son activité dans le monde de l’entreprise et à l’occasion d’événements privés.