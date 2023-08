Il est possible de se marier… clandestinement ce week-end en Belgique: bienvenue aux Scottish Days

Le lancer de haches écossais. ©D.R.

Des Clans aux mariages clandestins, tout y est dans ce festival écossais

Entre les us et coutumes mais aussi les traditions de la culture écossaise, bienvenue dans une Écosse reconstituée le temps d’un week-end. Ou quand les pierres, les moutons et l’architecture de l’abbaye d’Aulne cadrent parfaitement avec l’univers conte de fées et donjons dentelés typiques de la culture du pays des landes. Au programme des Scottish Days ? Des Pipebands (sonneurs de cornemuses), des spectacles de danses, de musiques traditionnelles (Les Celtic Brothers) mais aussi des concours d’épreuves sportives typiques comme les célèbres Highland Games, le jeu du Cornhole (sorte de pétanque écossaise) ou encore le lancer de haches. Sans oublier la présentation de véritables Clans écossais (vie au camp), d’animations pour enfants au Kilt&Kids Village, une dame aux loups ou la démonstration de chien de troupeau (border collie).

Les mariages clandestins aux Scottish Days ©D.R.

Enfin, l’Écosse est le pays de l’escapade romantique par excellence. Le saint graal du festival pour les tourtereaux un peu rebelles restant le” Famous Blacksmiths Shop”, un lieu où les couples (dès l’âge de 16 ans) sont venus se passer la bague au doigt depuis 1754, date d’interdiction par l’Angleterre de ce type d’union. Ou quand les couples fugueurs, attirés par les lois écossaises clémentes sur le mariage, ont fui pour se marier en douce dans la petite ville de Gretna Green à la frontière anglo-écossaise. Dans cette chapelle rebelle, il est donc possible de faire votre serment devant l’enclume originale utilisée par le “Blacksmith Priest” (prêtre forgeron) lorsqu’il officiait les unions clandestines pendant plus de 100 ans.

Si, aujourd’hui, ces faux prêtres ont disparu, la loi ne demande toujours aucun consentement parental pour des couples âgés de plus de 16 ans. Elle continue même d’attirer des milliers de couples du monde entier. Les Scottish Days ont donc transporté cette tradition, ce week-end près de Charleroi, où les amoureux s’unissent devant le prêtre forgeron sans aucune procédure préalable. Un mariage qui n’a, forcement, qu’une valeur symbolique -et coûte 5 euros de frais administratifs en plus du ticket d’entrée (Infos et réservations via scottishdays.be.)- mais cette activité qui attire une centaine de couples belges chaque année est déjà sold-out !