"Stand-up, monde d’emploi" revient à Genval: voici le kit de survie d’un humoriste

Du 17 au 26 août, avant quelques têtes d’affiche (Inno JP, Manon Lepomme, Véronique Gallo, Nicolas Lacroix, Viktor Vincent et Olivier de Benoist), les sept humoristes (Dave Parcoeur, Lisa Delmoitiez, Sacha Ferra, Laetitia Mampaka, Nikos, Juan Rodrigues et Lorenzo Mancini) remettent donc le couvert avec Stand up mode d’emploi 2. Ou comment apprendre à devenir humoriste avec une sorte de kit de survie pour tout stand upper. “Ce sont plutôt des questions que les gens nous ont déjà posées lorsque l’on quitte une scène, poursuit Dave Parcoeur. On a décidé de rassembler ce genre d’interrogations avec la curiosité que l’on peut avoir sur le monde de stand upper ou simplement expliquer notre métier pour que les gens se disent qu’il s’agit bien d’un métier à part entière.”

Quelle est la question la plus récurrente ?

”Est-ce que tu as déjà eu un bide sur scène ? Évidemment… la réponse est oui. Sinon, on ne serait pas là sur scène non plus avec ce show. Au début, c’est un peu chaud puis, à force de tester, cela finit par passer. Mais c’est aussi ça l’idée : parler de tout ce qui touche autour du stand up comme de savoir si on peut en vivre, l’importance des réseaux sociaux ou encore quel est notre public cible.”

Quels sont les profils de personnes, justement, qui viennent vous voir ?

”J’ai l’impression qu’il s’agit d’une clientèle âgée entre 25 et 45 ans. Parce que je pense que les 45-65 ans sont plus attirés vers le théâtre. Même sil il y a toujours des exceptions… Alors, est-ce la génération Netflix ? La génération curieuse de ce qui se passe en Amérique ? Je n’en sais rien. Mais moi qui fais du stand up depuis 2014, je vois que c’est un public plus jeune qui vient nous voir.”

Et quelles sont alors les techniques pour ne pas 'bider'?

”Outre les feedbacks entre nous, on sait quand un style de blague ne peut convenir. Même si on n’est jamais sur à 100 %. Il y a certaines choses qu’on ne dit plus ou ne fait plus. Par exemple, moi qui suis plus blanc que blanc, aller faire de l’humour communautaire n’a strictement aucun sens. Le stand upper doit parler de ce qu’il connaît, de sa réalité à lui et au plus il est documenté, au plus il sera calé sur son sujet, eh bien au plus il pourra faire de rebondissements. Un peu comme une soupe, plus on a des ingrédients, plus elle est bonne. La culture générale est un atout pour un bon spectacle.”

Quels sont les pièges à éviter alors ?

”Parler de quelque chose que l’on ne maîtrise pas, par exemple. Je ne vais pas aller parler du conflit israélo-palestinien car je ne maîtrise pas assez bien le sujet. Et je ne suis ni l’un ni l’autre. Ce serait aussi prendre position ou un jugement de valeur. On peut émettre son opinion mais ce n’est que mon opinion pour faire réfléchir les gens. Dire : il faut réfléchir comme ça et pas autrement… non. C’est le piège que certaines personnes ont. Comme la vulgarité aussi… Or, on est le plus universel quand on est le moins vulgaire possible.”

Le plus dur reste de chauffer un public ?

”Oui mais, avec le temps, il y a aussi quelques tactiques. Le mieux est de leur parler. Il faut aimer l’impro et le saut à l’élastique… sans élastique parfois (sourire) ! Il faut aller très vite et ce n’est pas quelque chose que tout le monde aime bien. Mais quand une impro est bien maîtrisée, cela amène une autre dimension dans un spectacle.”

"La plupart des humoristes n’ont pas les moyens de se payer un metteur en scène ou un coach donc ils sont un peu autodidactes et un peu livrés à eux-mêmes"

Comment expliquer cet engouement des jeunes vers cet art ?

”Il y en a beaucoup, c’est vrai mais il y a un peu de tout : à boire et à manger… Le côté positif ? Plus il y a de stand upper, plus il y a du public et donc c’est bon pour le métier et la reconnaissance du secteur. Après, il y a parfois des soirées un peu trop amateur et estampillée stand up alors que non, qui tue un peu la chose. Il y a stand up et stand up si je peux dire. Moi, quand j’ai commencé, il n’y avait quasiment que le Kings of Comedy Club pour débuter sur scène. Maintenant, des théâtres conventionnels comme le TTO ou des centres culturels s’ouvrent au stand up. De plus en plus de lieux, comme le petit Kings of comedy, le comedy ket ou encore le What the Fun qui développe un nouveau concept, voient le jour. Le nombre croissant d’humoristes et de lieux pousse à l’excellence. Sans concurrence, pas d’excellence donc c’est bénéfique pour tout le monde.”

Est-il possible d’en vivre en Belgique ?

”Après avoir eu un déclic lors de l’académie du Kings avec Dan Gagnon et Alex Vizorek, j’ai fait un peu de théâtre et de l’impro. J’en vis aujourd’hui car j’ai une casquette de producteur aussi. De ce festival mais aussi avec une fenêtre d’hiver pour un spectacle de revue de fin d’année intitule C’est arrivé près de chez toi. Donc, l’un dans l’autre, oui, j’en vis. Après, je vivais mieux quand j’avais mon métier d’indépendant dans le milieu événementiel et publicitaire mais, pour moi, cela a nettement plus de sens ce que je fais aujourd’hui.”

Et quelle est alors la vraie vie au quotidien d’un humoriste ?

”Cela devrait être l’écriture… La plupart des humoristes n’ont pas les moyens de se payer un metteur en scène ou un coach donc ils sont un peu autodidactes et un peu livrés à eux-mêmes. On va dire que, dans un monde idéal, ce serait : écrire, tester, s’enregistrer, se réécouter, s’adapter et tester à nouveau. Ce qui est bien en Belgique aujourd’hui, surtout à Bruxelles, c’est qu’un humoriste pourrait faire quasiment des scènes 7 jours sur 7 en testant du matos de 5 à 10 minutes quelque part. Tellement il y a d’offres entre septembre et fin juin. Parfois, il pourrait même faire 2 à 3 scènes par soir ! L’humour, c’est une rigueur du travail, cela ne tombe pas du ciel !

La France est-elle encore un passage obligé pour être reconnu ?

”Je pense que pour bien gagner sa vie, cela reste une opportunité. Maintenant, il y a d’autres exemples. Ils sont peu. Moi, personnellement, cela ne m’intéresse pas car j’ai des attaches comme ma famille et ma fille. J’aime bien être ici en Belgique et dormir chez moi en quelque sorte. Mais je sais aussi que je me ferme à une certaine notoriété en restant ici. C’est un choix que j’ai fait mais la francophonie reste plus forte que la simple Belgique.”