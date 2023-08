Benjamin Maréchal fait son retour dans une quotidienne radio

Après avoir rejoint Bel RTL week-end en avril dernier, Benjamin Maréchal se retrouve en haut de l’affiche de rentrée de la radio à la montgolfière. Et, pas à n’importe quelle place. À partir du 28 août prochain, il remplacera Jean-Michel Zecca sur la tranche 9h-10h avec Ils mériteraient d’être dans le journal, une émission quotidienne dans laquelle il rencontrera “ceux et celles qui comptent dans ce pays et qui mériteraient un peu de lumière”, explique RTL Belgium dans un communiqué. “Les invités de Benjamin, connus ou pas, ont une expérience, une passion, un quotidien, une expertise hors du commun à nous partager et rien que pour ça… ils mériteraient d’être dans le journal.”

”J’aurai à cœur de partager et de relater leur récit sur Bel RTL. J’aime mettre en lumière des histoires extraordinaires dont on ne parlerait pas forcément”, déclare Benjamin Maréchal à propos de son nouveau rendez-vous également diffusé sur RTL-TVI et RTL play.

À côté de ça, l’animateur reprendra les commandes de Coûte que coûte, c’est notre argent tous les mercredis juste après le RTL Info 19 heures sur RTL-TVI. Fort de ses années d’expérience dans On n’est pas des pigeons, le journaliste partira à la rencontre d’experts afin de réaliser des tests produits. “Notre souhait est d’obtenir des réponses claires sur, par exemple, l’origine, la qualité, l’efficacité d’un produit ou encore le fonctionnement d’un secteur et de décrypter les arguments avancés par des stratégies marketing de plus en plus élaborées, explique-t-il. Tous les sujets seront abordés. L’émission se concentrera principalement sur leur aspect économique afin d’aider le public à faire des choix de consommation en connaissance de cause et à préserver son portefeuille !”