Daddy K fait coup double: après NRJ, il débarquera sur une deuxième radio à la rentrée

Après avoir annoncé son arrivée sur NRJ, voici qu’on apprend qu’il sera aussi aux commandes d'une émission sur Tarmac, média urbain de la RTBF ! Il y sera présent tous les samedis soir entre 21 et 22 heures avec une émission spéciale sur les 50 ans du hip-hop. “Ça fait plaisir d’avoir un pied aussi à la RTBF et je suis fier de faire partie de la maison et de Tarmac”, a-t-il déclaré. Sans surprise, c’est Akro, ex-Starflam et patron de Tarmac, qui lui a ouvert la porte et proposé l’émission.

Autre info concernant la RTBF, celle-ci a dévoilé qu’un trio prendra les commandes de la matinale sur Tipik en radio. Aux côtés d’Audrey (ex-NRJ) et de Gaëtan Bartosz, également débauché chez Radio Contact, on retrouvera Kristofer Hedia qui a participé à N’oubliez pas les paroles. On avait déjà pu l’entendre sur Vivacité. Désormais il devient coanimateur sur Tipik.