Top Model International caste en Belgique

Après des années de Covid compliquées, le célèbre concours de mannequins, modèles photos et influenceurs filles et garçons (de 15 à 35 ans, sans critère de taille) est donc bel et bien de retour. Mais en version prestige avec une finale qui se déroulera le 9 mars du côté de la Principauté de Monaco (et sa mythique salle des étoiles). Comment s’inscrire au casting ? Via le site www.topmodelinternational.com et, ensuite, tout sera envoyé aux candidats. Les castings se dérouleront à Marseille les 16 et 17 septembre, à Paris les 23 et 24 septembre, et enfin à Bruxelles les 30 septembre et 1er octobre.

Enjeu ? 100 000 euros de prix aux gagnants avec un contrat dans une agence de mannequinat (mais aussi cadeaux, voyages et séances photos). En prélude de l’événement de mars prochain, une soirée de gala sera même organisée pour célébrer les 20 ans du concours Top Model International. Et de nombreux packs VIP (avec transfert en hélicoptère, etc.) seront même proposés. Bref, 20 bougies soufflées en grande pompe.