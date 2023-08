”Cette décision n’est pas la mienne” : Clap de fin pour André Torrent et “Nos chansons ont une histoire” sur Vivacité

”Clap de fin de l’émission 'Nos chansons ont une histoire' avec Olivier Gilain et notre réalisateur Didier Doyen en mode best of pour l’été sur VivaCité, écrit ainsi André Torrent, ex-voix iconique de La Valise RTL, sur son compte Facebook et accompagné de ses camarades de Vivacité en photo. L’émission est reconduite à la rentrée avec un nouveau duo, mon contrat arrivé à expiration le 30 juin n’a pas été renouvelé pour une quatrième saison ! Une décision actée le 14 juin au cours d’un dîner qui se voulait amical.”