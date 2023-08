Alex Vizorek : “Je suis un islamo-gauchiste modéré mais j’aime beaucoup les gens de droite”

À lire aussi

Parmi eux ;, il y a aussi Alex Vizorek qui après dix ans passés sur les ondes de France Inter a décidé de quitter le service public, bien aidé par la décision de la direction de supprimer le rendez-vous quotidien de Charline Vanhoenacker auquel il participait fidèlement. Direction RTL pour le Bruxellois qui juste avant sa rentrée lundi a été accueilli par une vidéo de deux de ses nouveaux collègues. Julien Sellier et Cyprien Cini n’ont pas manqué l’occasion de chambrer le Belge avec une Une collector de L’Équipe lui rappelant que par deux fois les Bleus ont mis le seum aux Diables Rouges. De quoi décorer son bureau, disent-ils.

L’occasion au passage de découvrir le look de vacances d’Alex Vizorek : chemise à fleurs multicolores façon Magnum et surtout la barbe !

Barbe qu’il a conservé lundi pour sa première dans RTL Bonsoir. Et pour sa première chronique, il a fait très fort en se présentant à ses nouveaux auditeurs. “Certains, j’imagine, me connaissent parce qu’ils m’ont peut-être vu chez Drucker ou chez Ardisson. D’autres me découvrent parce qu’ils n’écoutaient pas France Inter où j’ai exercé depuis dix ans. C’est vrai que le passage France Inter vers RTL, c’est un peu comme passer du PSG au Real. Ce sont deux grands clubs, deux belles marques, deux beaux effectifs. Et comme je le disais à Kylian (Mpappé, NdlR) cet été : 'Moi, mon vieux, je vais avoir les couilles de le faire ce transfert'.”

”Quand on arrive dans un nouveau club, on suscite la curiosité des supporters et je sais ce que pensent les auditeurs de RTL, raconte Alex Vizorek : 'Ouais, il vient de France Inter. C’est sûr qu’il est de gauche. Et bobo en plus. Rendez-nous Pascal Praud !'. “Non, je ne mange pas de boulgour en écoutant du Médine (rappeur français qui a été déprogrammé lors de la dernière édition des Solidarités en raison d’un tweet jugé antisémite, NdlR) entre deux cours de yoga bikram. Je me définirais comme un islamo-gauchiste mais modéré. Modéré ! Et rassurez-vous, j’aime beaucoup les gens de droite. Pour preuve, j’ai même des parents de droite qui sont enfin prêts à me remettre sur leur testament maintenant que je travaille sur une chaîne qu’ils écoutent, une maison respectable.”

Voilà qui donne le ton. Ce n’est pas parce qu’il a changé de crémerie qu’Alex Vizorek va renoncer à ce qui a fait son succès chez nous comme ailleurs : un humour féroce mais toujours adroitement distillé.

Alex Vizorek qui n’officie pas qu’à la radio puisqu’on le retrouvera aussi à la coprésentation, avec Philippe Caverivière, d’En bande organisée, une nouvelle émission d’humour produite par Arthur. Sans oublier son spectacle Ad Vitam qu’il continue de jouer. Il sera le 9 novembre au Centre culturel d’Auderghem, le 20 décembre à La Sucrerie à Wavre et le lendemain au Théâtre royal de Mons. Infos et réservations sur : www.alexvizorek.com.