Dj Daddy K : “Je voulais marquer le coup en venant sur NRJ”

L’as des platines, à l’agenda surchargé et résident de Dubaï, voulait aussi être plus présent auprès de sa maman qui souffre d’un cancer. “Cela lui a redonné de la force de retrouver son fils. Être là a aidé dans sa rémission, on est sur une bonne voie. Comme elle a repris le moral, j’ai accepté NRJ et Tarmac. Mais ce n’était pas une priorité. Après, cela fait 23 ans que je fais de la radio, je reste donc un homme de radio.” Finis les horaires changeants de Contact, place à une belle visibilité pour l’ex-membre des Benny B qui proposera un show comme en festival entre hip-hop, rap, R’n’B mais aussi du rock, old school et électro à la Tomorrowland. “Un mélange de musique qui rassemble les gens. Le Daddy k d’aujourd’hui, ce n’est pas que du scratch, je veux aussi faire voyager les gens.”

Son secret de longévité ? “À part quelques kilos, je n’ai pas changé, sourit-il. Je reste accessible, bienveillant et proche des gens. Au-delà de ma musique, les gens apprécient la personne et c’est ce qui m’a permis d’être encore là aujourd’hui.” Et de conclure, en espérant attirer d’autres générations grâce à NRJ ou Tarmac (RTBF). “Quand j’ai commencé à faire du breakdance dans les rues il y a plus de 30 ans, on rigolait de moi. Aujourd’hui, c’est une discipline olympique et je suis fier d’avoir été un des pionniers du mouvement.”