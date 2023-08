Julie Taton, sur NRJ et bientôt derrière des platines : “En télé, en Belgique, tu as une date de péremption sur ta tête”

Les matinales sont un créneau très concurrentiel. Ressentez-vous une certaine pression ?

”Moi, je ne prends pas la pression car, sous pression, je ne suis pas bonne donc ça m’emmerde ! Et puis, c’est quoi des chiffres ? Oui il en faut, j’y regarde et je suis contente quand cela marche bien. Mais ce n’est pas mon moteur. Moi je suis amoureuse d’un projet, d’une émission et d’une mentalité. Et ici, je suis en adéquation avec l’esprit de la chaîne. On est petit dans le classement et on ne peut que s’améliorer. C’est d’ailleurs ce que l’on prouve dans notre courbe. On prend le temps et on s’installe. Il n’y a pas de révolution en radio mais que des évolutions. On grimpouille tout doucement et c’est là qu’on est les plus dangereux. Sur la longueur.”

Avec l’objectif d’attirer davantage de jeunes, plutôt branchés réseaux sociaux ?

”Oui mais on voit déjà la différence. Quand je faisais de la télé, je n’avais que la tranche d’âge plus âgée que moi qui me reconnaissait. Absolument pas les jeunes. Et là, maintenant, pas la tranche ado mais les plus jeunes entre 6 et 14 ans me reconnaissent. Il se passe donc un truc avec cette matinale. En Flandre, aussi, on me reconnaît mais plus via mon parcours à Miss Belgique. Mon année, 2003, a été marquante car cela faisait des années que des Flamandes remportaient le concours. Et que moi, à l’époque, j’avais relevé le défi d’apprendre le flamand. J’avais participé à trois grosses émissions télé chez eux dans la foulée.”

Une des dernières à avoir su faire quelque chose de ce titre, qui plus est…

”Cela a toujours été mon leitmotiv : ne te repose pas sur ce que tu as car tu ne sauras pas ce qu’il y aura demain. D’autant plus que mon créneau de base était la télé, pas du tout la radio. Mais à la télé, tu as une date de péremption sur ta tête. En tout cas en Belgique. Sauf qu’il n’y a pas beaucoup de nouvelles têtes, ça ne se renouvelle pas forcément.”

La télé, ça vous manque ?

”Non. Je pourrais encore en faire, mais cela m’excite beaucoup moins. Sauf pour un programme où je suis libre, comme un talk à la C à vous que je surkiffe. Ou avec de la rencontre sur le terrain. J’ai été approché par la France et je respecte le métier mais je n’ai plus envie de lire un prompteur face caméra. Cela ne m’excite plus. Mais le truc est que j’y reviens toujours. Si j’en refais un jour, c’est soit parce que le cachet ou le projet est incroyable. J’aime les challenges. Si le projet est éclatant, j’y réfléchirai. Je suis loin d’être la meilleure animatrice mais j’ai déjà eu la chance d’avoir tout fait : du prime, du direct et même une quotidienne sur TF1. J’ai connu cette intense vibration mais, aujourd’hui, je suis maman. J’aime aller chercher mes enfants à l’école et passer du temps avec eux. Et puis, j’ai bientôt 40 balais… j’aspire à autre chose. Je suis bien chez NRJ avec une émission qui porte mon nom en plus ! Qui peut se targuer de ça en Belgique ? Une confiance de la chaîne qui est hyper valorisante. Je suis cool alors pourquoi me compliquer la vie ?”

Avec l’arrivée de Daddy K, à quand Julie Taton derrière les platines ?

”Quel pro, c’est un des meilleurs ! Et c’est marrant que vous dites cela car… c’est mon kif. Je rêve de ça ! J’adore la musique. Simon et Dylan de NRJ Extravadance veulent aussi m’apprendre à mixer. À nouveau, j’ai tellement un profond respect du métier que je veux le faire bien et prendre le temps. J’ai déjà ma petite vision de comment me positionner et quoi faire mais je n’ai pas le temps et ce n’est pas ma priorité. Mais ça me trotte dans la tête en effet, surtout avec le Bivouac de mon homme donc… on verra (sourire) !