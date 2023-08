”Les Français, ces salauds qui ont fait exploser le prix de l’immobilier” : Quand Marie s'infiltre se moque des “riches de Bruxelles”

”Le haut de Namur, c’est le Bronx de la Belgique”

Si la Youtubeuse enchaîne les clichés, ces derniers existent aussi pour justement parler de manière drôle de l’image négative de quelque chose. Marie s'infiltre avait aussi taclé Namur juste avant. “On se demande où elle est cette ville ?”;“le haut de Namur, c’est le Bronx de la Belgique” ; “l’eau est pus cher que la bière au Panorama”. Ou encore : “Les fêtes de Wallos, tu te souviens toujours d’y être allé mais jamais de la façon dont tu rentres chez toi”. Bref, l’influenceuse en a fait sa marque de fabrique en promo de son show (elle sera à Namur le 22 novembre) et elle a jeté ici son dévolu sur Bruxelles avec ces pics aux riches : “Aller faire ses courses chez Rob, c’est tellement plus sympa d’acheter exactement la même chose mais trois fois plus cher” ; “Avoir une Mini Cooper à 25 ans une Range à 30. Merci papa, merci maman.” Ou encore : “Se balader au Sablon et, sur un coup de tête, refaire entièrement la déco de ta deux façades au clos des milliardaires : J’en avais marre de ce marbre et dorure partout. J’ai tout refait !”

S’ensuit une suite de lieux communs pour beaucoup de riches bruxellois “qui font leur bobo à la maison de peuple” ou “boivent des cocktails à l’Impérial avant de se dandiner dans la cave”. Sans oublier “poser une bouteille de Grey Goose aux jeux d’hiver et se sentir tout puissant quand la bouteille arrive avec des bougies. Il y a la partie pour les vieux et pour les d’jeunes”. Ou encore “se faire habiller par le couturier Nathan (avec Ophélie Fontana en photo, NdlR) ou Edouard Vermeulen, ça, c’est la classe.” Elle évoque aussi le quartier européen “avec ces lobbyistes qui refont le monde en afterwork chez Ginette”. Mais aussi “faire un tennis au David Loyd.” ; “T’habites à Ixelles ? Non j’ai une quatre façades à Uccle.” ; “Il y a ceux qui prennent des photos devant Louis Vuitton et il y a ceux qui y rentrent pour acheter un nouveau sac à main parce que Delvaux, ce n’est plus ce que c’était”.

Enfin, en n’oubliant pas de citer le chef Julien Sebbag ou que ça fait bien de connaître “John-Alexander Bogaerts” du John Late Show sur LN24, Marie S’infiltre détaille même certaines communes à sa façon : “Stockel, le repère des vieux pensionnés blancs” ; “Ne jamais foutre un pied dans le centre-ville mais aller à Saint-Gilles pour se mélanger au peuple. Mais attention le bas de Saint-Gilles, c’est pour les ploucs !”